元宇宙再起／不只能玩遊戲！元宇宙應用廣泛　插足醫療、軍訓領域

我是廣告 請繼續往下閱讀
遊戲的確是元宇宙應用最廣泛的類型之一，畢竟元宇宙的本質是創造出虛擬化身、在虛擬空間與其他人互動，因此兩者有較多相似之處。根據SuperData 2020 Year In Review Digital Games and Interactive Media資料顯示，全球線上遊戲人口已達27億人，其中台灣遊戲人口達1500萬人，付費玩家產生的營收更排名全球第三名。
隨著元宇宙話題發燒，台灣遊戲廠商從較為觀望的態度，2022年開始幾乎每家都開始投入相關商機。今年台北國際電玩展更以「Come in Gameverse 躍進遊戲元宇宙」為主題，吸引來自25國275家廠商，包括250款遊戲及主機大廠、硬體、電競周邊等展出。
在家也能參加演唱會！「宅」經濟促元宇宙多元發展
娛樂活動
不過除了遊戲以外，這一兩年以來也不斷有娛樂活動挑戰已非傳統線下方式進行，尤其在新冠肺炎疫情期間，大多數人「宅」在家裡，也加大了這項趨勢。
像是歌手徐佳瑩（LaLa）在去年10月底時就曾經舉辦過元宇宙演唱會「徐佳瑩 《給》音樂玩家元宇宙演唱會」，徐佳瑩化身成虛擬角色與歌迷同樂，並帶來全新體驗。相較於實體演唱會，元宇宙演唱會不受到人數、場地限制，還可以變換場景，更符合歌曲情境；歌迷還能在期間變換角度、不容易發生「站、座位」爭議。
不僅是演唱會，就連戲劇也都能透過元宇宙來呈現。近年來VR電影陸續堆出，在觀賞電影時還能夠看到不同角度的場景，為觀影體驗增添新的樂趣。HTC VIVE旗下內容品牌VIVE ORIGINALS在2023世界行動訊大會MWC 2023發表組織建構虛擬協作空間VIVERSE for Business，展現出強攻XR生態系決心的同時，還舉辦了沉浸式元宇宙戲劇作品 《華燈初上未來版》 首映 。
《華燈初上未來版》改編自亞洲知名IP電視劇《華燈初上》，用戶戴上VIVE XR Elite頭盔，可以在賽博龐克Hikari酒吧進行社交活動，並欣賞亞洲新生代R&B歌手Julia Wu吳卓源的虛擬演唱會，提升互動娛樂、音樂、遊戲、戲劇等的全新感官體驗，為國際科技大展注入創新的沉浸式人文娛樂內容，開展前就獲得國際媒體關注。
商業
隨著技術發展，虛擬空間的應用也能顛覆過往消費模式，雖然可能不會改變線上購物的方式，但能夠幫助改善消費者的購物體驗。像是利用影像處理、3D建模、體感偵測等技術，再結合擴增實境，讓消費者可以3D虛擬試衣，讓消費者能夠更專注購物。
教學
除了常見的遊戲娛樂應用外，教育也被認為是未來可以廣泛運用元宇宙概念的領域。將元宇宙的概念運算在教育上將會使得學習更加生動有趣。
像是英國雷登豪斯學校先前就開始試辦元宇宙教育，學生戴上VR眼鏡後，就能夠進入虛擬世界，不論是地理，生物，藝術等任何課程，都能變成互動式教學，甚至連醫學解剖都能在元宇宙一窺器官構造及運作方式。
該學校老師表示，這樣的做法能讓增強記憶力，「一旦學生看到那些東西他們就會記住，而且會有更深入的了解，因為他們可以移動那些東西、從各個方向觀看，看運作方式以及功能是什麼。」
醫療
透過戴上VR眼鏡獲得沉浸式的體驗，還能應用在醫療領域上。例如在治療牙齒時，就連成年人都很難接受鑽牙或打針到牙齦裡，但xCura公司在2022年6月推出的「XR Therapy」，讓患者在治療時戴上VR眼鏡，觀看大海、森林、外太空等影像，幫助患者改善呼吸、使之進入放鬆狀態，可望緩和治療的疼痛和不安。
另外，在元宇宙中，VR的技術有望能讓遠距醫療做到更深入，不需要親自到醫院就能接受治療；或是創造出「虛擬雙胞胎」（數位雙胞胎），可以先測試病人從手術恢復到對特定藥物的反應等，對患者來說是更安全的做法，能夠為醫療領域帶來許多顛覆性的變革。
▲影片為利用穿戴裝置來進行復健。
目前科技巨頭也紛紛進軍，像是HTC就與全球開發商合作，打造出各個領域相關的應用內容。HTC全球業務總經理黃昭穎列舉HTC在BtoB的元宇宙應用，其中包括線上虛擬展覽會議的應用外，遠端協作、情境模擬訓練、學校教育、醫療、設計等各大類型當中，目前已經有很成熟的應用。
除了世人所能想到的娛樂、教育與B2B用途以外，VR的應用也越來越廣泛，近來更有軍事訓練使用VR作為輔助。美國空軍自2018年起就透過VR與AI系統培訓新的飛行員來節省教育訓練的時間與成本，並獲得很大的成效。
雖然元宇宙擁有龐大的經濟潛力，但要達到理想經濟的狀態仍須取決於基礎設施的發展速度。距離元宇宙全面發展仍需一段時間，除了如穿戴裝置等硬體設備，內容更是推動虛擬世界概念所不可或缺的關鍵要素，因此內容創作也是產業要創建虛擬世界時的首要之務，有了優質、富含文化內涵的內容，就能為使用者帶來更加沉浸式的體驗，為產業帶來更具規模化的商業機會。