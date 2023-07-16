住宅政策不見囤房稅？邱顯智嗆侯友宜：「校正回歸」

前立委黃國昌和網紅「館長」陳之漢今（16）天將在凱道舉辦遊行，以居住正義及司法改革為訴求。並邀請各政黨及總統參選人參加，將出席的國民黨總統參選人侯友宜於15日先拋出居住政策。對此，時代力量立委邱顯智表示，侯友宜悄悄拿掉了囤房稅、空屋稅，終於「校正回歸」，侯友宜還是那個「不推動新北市囤房稅的侯友宜」。
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針對侯友宜拋出的居住政策，邱顯智在臉書Po文指出，這是一個「偷天換日」、「畫虎爛不成反類犬」的政策。先前侯友宜在台大演講，全盤照抄時代力量與民間團體的居住政策，他們就覺得有鬼，國民黨根本不會支持、囤房稅、空屋稅。果不其然，侯友宜的五大居住政策，悄悄拿掉了囤房稅、空屋稅的主張。
邱顯智續指：「顯然，侯友宜終於『校正回歸』了國民黨與自己的居住政策立場，台大演講只是「作暝歹勢」：絕不輕言啟動持有稅改革，跟過去七年半的民進黨一個樣。熟悉的國民黨最對味，國民黨還是那個因為房價高漲等因素被趕下台的國民黨，侯友宜還是那個不推動新北市囤房稅的侯友宜，一切如常。」
網友紛紛留言回應：「第一條照抄就算了！完全沒罰則房東不按實申報會這樣？為什麼白白要讓你分離扣稅，我繼續我的租屋黑市就好了」、「侯市長有現值5億的一棟樓房，每年收租2000萬，還申請99個門牌，去規避房屋稅（不用繳）。」、「囤房稅就打到侯房東自己的腳了，怎麼可能課囤房稅」、「新北市根本沒有為居住正義作任何努力」。
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