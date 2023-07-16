嘉義廟會驚傳爆炸！現場驚聲尖叫亂成一團 含2歲幼童共17人送醫
嘉義市和聯境金虎爺會成立10周年，舉辦遶境廟會，不料15日晚間，突然發生爆炸意外，有目擊民眾指出為發電機爆炸，但也有人指出是燈柱爆炸等，詳細狀況待釐清。而爆炸共造成17人燒燙傷、撕裂傷送醫，其中包含年僅2歲的幼童，對此，衛生局已啟動大量傷患機制。警方目前初步排除炮竹引起，不排除人為因素，詳細情況有待進一步釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，15日晚間，嘉義和聯境金虎爺會遶境，於大同路轉金山路附近舉辦文化祭，未料舞台旁突然傳出爆炸聲響，現場一度亂成一團，多人驚聲尖叫，共造成17人燒燙傷及撕裂傷，有目擊民眾指出疑似是發電機爆炸，但警方也不排除係人為因素，目前先初步排除炮竹釀禍，將持續調閱監視器釐清，並採集爆裂物碎片等證據，調查爆炸原因。
爆炸發生後，嘉義市消防局隨即派出10輛救護車，共有17人受傷，其中包含2歲幼童，多數人雙腳有燒燙傷及撕裂傷出血等情況，救護車分別將傷者送往醫院救治，其中台中榮總嘉義分院6人、嘉義基督教醫院4人、聖馬爾定醫院1人、陽明醫院3人、衛生福利部嘉義醫院3人。初步了解，其中2人傷勢較嚴重，其餘傷者皆無大礙返家。
對於爆炸事件，主辦單位表示，活動期間沒有受到可疑訊息，也並無私人恩怨，事件發生後，已立即停止所有活動，並通報消防局積極了解事發原因。而嘉義市警方與鑑識人員，也已第一時間到現場蒐證，靜待警方調查真相。