NBA／強調拓荒者不該白送Lillard Barkley：拓荒者應要堅持立場
Damian Lillard在這個休賽季申請交易，並且指定要去邁阿密熱火。不過傳奇球星Charles Barkley卻認為這對於波特蘭拓荒者來說，並不是最好的選擇。在接受ESPN的簡短採訪時，他表示站在拓荒者管理層的立場上，自己不會無償放棄一名明星球員：「他想去邁阿密，就對方能在交易中給出的回報來看，這對拓荒者來說不太划算。」
記者黃建霖/綜合報導
「如果我是拓荒者隊，我不會白白送走他。如果他想去熱火，這對他來說將不是一個好消息，因為他們拿不出足夠的籌碼。」Barkley直言，拓荒者應該強硬起來，雙方在合作期間有一段美好時光，但直接不計代價交易Lillard是不合理的。
「將人白白送走的想法很愚蠢，如果我是拓荒者，我就會堅持自己的立場。」幾年前Ben Simmons申請交易時，Barkley也是相同的說法，他認為如果球員用這種方式要求球隊賣掉自己，那球團也應該要做出對自己最佳的盤算。
目前拓荒者和熱火的交易談判卡主要卡在首輪選秀權的數目上，如果後者能用Tyler Herro換回一個首輪籤，那交易就有可能繼續被推動。目前傳出籃網、爵士、暴龍都有打探後者的意思。