NBA／Chris Paul是否在勇士打替補？Curry坦言：我們還不知道答案

我是廣告 請繼續往下閱讀
所以Paul帶領第二陣容，並轉換一些不同的節奏和打法，對於勇士來說應該是比較好的選擇。Curry對此也表達了他的意見，在接受《舊金山紀事報》採訪時，他認為前者能夠帶給球隊一些讓人興奮的東西：「我和Klay能夠在掩護中跑來跑去。他能給球隊帶來不同元素這很棒，因為我之前也有這麼打過。」
「每個人都在討論第二陣容的事情，但當我離開球場時，我們在場上將會有另一個控球後衛，他知道如何打好比賽、並提升自己周圍的人。」Curry說，他知道更衣室外的每個人都關心這個問題，但關於Paul是否替補的問題，自己現在還沒辦法做出回答，「現在還不是討論此事的時候，我們不知道答案。我們所有人都有責任去解決這個問題。」
在上賽季的西區次輪系列賽中，勇士因為進攻端打法缺乏調整性，而被湖人給限制住。他們希望能在休賽季做出改變。Curry相信Paul能給勇士在這方面帶來一些靈活性，讓球隊戰術本得到一些擴充。
在Paul的交易案中，勇士隊放棄了Jordan Poole、Patrick Baldwin Jr.、Ryan Rollins和一些選秀權，這3人的年齡都不超過24歲，而Paul今年則是38歲。另外兩名勇士在休賽季引進的球員——Dario Saric及Cory Joseph，分別是29歲和31歲。勇士用操作表明，他們已經下定決心全力爭冠。
Curry表示，「重要的是，每個人都帶著正確的心態來到訓練營，只是想取得勝利——我們重視這件事，了解我們職業生涯所剩無幾，並去積極爭取。除了努力贏球之外，沒有人有時間能浪費自己的精力。」