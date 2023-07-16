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NBA／Chris Paul是否在勇士打替補？Curry坦言：我們還不知道答案

▲明星控衛Chris Paul被交易到金州勇士，他將和勇士當家球星Stephen Curry合作。（圖／美聯社／達志影像）
▲明星控衛Chris Paul被交易到金州勇士，他將和勇士當家球星Stephen Curry合作。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美國世紀錦標賽的球場上，Stephen Curry在打出「一桿進洞」的精彩表現後，興奮地在草地上衝刺了超過100公尺的距離，並興奮大吼——就如同他在2022年奪冠歷程中的光景一樣，他和金州勇士似乎總能處理好任何在場上的麻煩。但如今擺在他們面前的，是一個可能沒有完美答案的問題：該怎麼讓Chris Paul接受替補工作。

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在此前受訪時，Paul雖然對於擔任替補的問題，沒有公開表示不想這樣做，不過卻少見地對媒體嶄露出自己對此的不情願態度。但現實擺在眼前，「CP3」在某些時刻能作為關鍵時刻陣容的一員留在場上，但如果每一場比賽都擔任先發，那勇士的身材就太過矮小了，而且他們的3名後衛隨著年紀增加，在場上的運動能力處於劣勢，這可能會使得灣區下賽季在例行賽的防守更加糟糕。

所以Paul帶領第二陣容，並轉換一些不同的節奏和打法，對於勇士來說應該是比較好的選擇。Curry對此也表達了他的意見，在接受《舊金山紀事報》採訪時，他認為前者能夠帶給球隊一些讓人興奮的東西：「我和Klay能夠在掩護中跑來跑去。他能給球隊帶來不同元素這很棒，因為我之前也有這麼打過。」

「每個人都在討論第二陣容的事情，但當我離開球場時，我們在場上將會有另一個控球後衛，他知道如何打好比賽、並提升自己周圍的人。」Curry說，他知道更衣室外的每個人都關心這個問題，但關於Paul是否替補的問題，自己現在還沒辦法做出回答，「現在還不是討論此事的時候，我們不知道答案。我們所有人都有責任去解決這個問題。」

在上賽季的西區次輪系列賽中，勇士因為進攻端打法缺乏調整性，而被湖人給限制住。他們希望能在休賽季做出改變。Curry相信Paul能給勇士在這方面帶來一些靈活性，讓球隊戰術本得到一些擴充。

在Paul的交易案中，勇士隊放棄了Jordan Poole、Patrick Baldwin Jr.、Ryan Rollins和一些選秀權，這3人的年齡都不超過24歲，而Paul今年則是38歲。另外兩名勇士在休賽季引進的球員——Dario Saric及Cory Joseph，分別是29歲和31歲。勇士用操作表明，他們已經下定決心全力爭冠。

Curry表示，「重要的是，每個人都帶著正確的心態來到訓練營，只是想取得勝利——我們重視這件事，了解我們職業生涯所剩無幾，並去積極爭取。除了努力贏球之外，沒有人有時間能浪費自己的精力。」

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