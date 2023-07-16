民進黨全代會下午登場！府院黨三巨頭合體拚2024團結勝選
民進黨全代會今（16）日下午將在創黨地圓山大飯店登場，府院黨三巨頭將合體，替2024總統選舉、立委選舉造勢，訴求「顧好國家的方向、打造更好的台灣」；此外，會中將通過主題為「民主團結挺台灣」大會宣言，展現勝選、團結決心。
記者陳佩君／台北報導
民進黨第20屆第2次全國黨代表大會暨2024總統及立委參選人聯合造勢，下午在台北圓山大飯店舉行，根據民進黨規劃，舞台主視覺是「民主團結挺台灣」，透過雷射光元素，搭配暗場及燈霧的最佳效果，將舞台打造成棒球意象。
會中將播放6分鐘政績影片，呈現民進黨政府執政7年多來的多項有感政績，內容將宣揚國際外交、內政、調高基本工資、長照2.0、擴大資金補貼、普發6000元等政績，訴求「顧好國家的方向、打造更好的台灣」。
在活動流程上，在蔡英文、賴清德大進場後，行政院長陳建仁出席致詞，賴清德接著逐一授戰旗給立委提名參選人，最後由蔡英文壓軸致詞。另外，會中邀請金曲歌王謝銘祐演唱《路》，同時歌曲將重新編製，納入原住民語、客語等語言。
為展現團結一致，黨工將穿上「挺台灣」工作服；同時，民進黨會準備全代會小物，包含帆布袋、文具組、加油棒、應援毛巾等贈送給黨代表。