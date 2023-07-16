天氣預報／泰利明轉中颱！豪雨炸南部 下週又有「颱風恐侵台」
泰利颱風在昨（15）日生成後，目前持續朝西往廣東前進，對台灣無直接影響，不過其外圍環流仍替南部地區帶來不少雨勢，今（16）日早上，中央氣象局也針對屏東和台東發布「豪雨特報」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則提醒，受季風低壓環流影響，台灣的降雨會持續到週三（7月19日），今日午後也要注意大雷雨。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，輕颱「泰利」明日可能增強為中度颱風，並朝廣東前進，但不會侵台歐洲模式則顯示，有新的熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，週四（7月20日）達輕颱以上機率上升至40%，之後向西北西前進，7月24日，呂宋島東北端的輕颱以上侵襲機率為80%，台灣南端也有40%的侵襲機率，由於時間較長，預報仍會大幅調整，應持續觀察。
吳德榮說明，今日至週三水氣多、各地偶有局部短暫陣雨的機率，恆春半島、花東有較大雨勢；大氣不穩定，午後有強對流，慎防「大雷雨」及其伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」。今日西半部及東北部仍明顯偏熱，要防曬、防中暑。
今日各地區平地氣溫上，北部攝氏25至37度，中部攝氏24至37度，南部攝氏25至35度，東部攝氏23至35度，明日起氣溫微降，但仍偏熱。週四至週六（7月20日至7月22日）水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東仍有局部短暫陣雨，山區及局部平地午後有雷陣雨，但對流強度減弱，範圍縮小。