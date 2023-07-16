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使用生成式AI圖片販售？智慧局將研擬指引防侵權爭議

▲圖為AI圖像生成工具Midjourney。（圖取自Unsplash圖庫）
▲圖為AI圖像生成工具Midjourney。（圖取自Unsplash圖庫）

中央社

（中央社記者劉千綾台北16日電）人工智慧（AI）科技迎來契機，卻也衍生出智慧財產權爭議。經濟部智慧局表示，目前已著手討論生成式AI的著作和專利權疑慮，以及AI訓練資料合理使用範圍，未來規劃建立指引，提醒民眾應注意侵權問題。

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AI生成內容隨著科技發展日新月異，時常可以看見民眾在網路上分享AI技術生成的圖像和影音。智慧局近日陸續收到民眾詢問，是否能將AI生成的圖案用在馬克杯或衣服販售，或是將Chat GPT內容當作補習班教材。

智慧局官員表示，AI技術仍處萌芽階段，因無法確定訓練資料是否來自別人的作品，也無法判定AI公司是否獲得授權，或是可以轉授權給消費者商用。

在疑點尚未釐清前，智慧局官員建議，民眾將AI生成內容僅作為娛樂或自家使用即可，以免衍生不必要的法律糾紛；至於補習班教材使用雖沒有對外發行、販售，但也可能侵害權利人的重製權與散布權，必須謹慎。

智慧局官員表示，AI訓練資料是否合理使用備受關注，國際上不乏AI著作權爭議的訴訟，包含知名的圖庫平台Getty Images 提告AI科技公司非法使用圖片，也有藝術家、歌手控訴畫作和聲音遭侵權。

智慧局官員解釋，現行的著作權法保障的主體為自然人或法人，若是單純由AI生成的圖像和文字，原則上並不受著作權法保護；但若創作者將AI當成輔助工具，創作中有來自人類實際的思想和心力貢獻，即可主張受法律保障。

針對AI演算法發展及成果的權利歸屬問題，智慧局表示，已針對AI生成物是否享有著作或專利權、訓練資料合理使用範圍、企業強化營業秘密的保護等3大方向進行討論，現階段持續蒐集民眾對AI應用的疑慮，未來規劃在AI衍生的著作權議題上製作指南或常見問題Q&A，提供民眾參考。（編輯：林淑媛）1120716

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