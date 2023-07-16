使用生成式AI圖片販售？智慧局將研擬指引防侵權爭議

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智慧局官員表示，AI技術仍處萌芽階段，因無法確定訓練資料是否來自別人的作品，也無法判定AI公司是否獲得授權，或是可以轉授權給消費者商用。
在疑點尚未釐清前，智慧局官員建議，民眾將AI生成內容僅作為娛樂或自家使用即可，以免衍生不必要的法律糾紛；至於補習班教材使用雖沒有對外發行、販售，但也可能侵害權利人的重製權與散布權，必須謹慎。
智慧局官員表示，AI訓練資料是否合理使用備受關注，國際上不乏AI著作權爭議的訴訟，包含知名的圖庫平台Getty Images 提告AI科技公司非法使用圖片，也有藝術家、歌手控訴畫作和聲音遭侵權。
智慧局官員解釋，現行的著作權法保障的主體為自然人或法人，若是單純由AI生成的圖像和文字，原則上並不受著作權法保護；但若創作者將AI當成輔助工具，創作中有來自人類實際的思想和心力貢獻，即可主張受法律保障。
針對AI演算法發展及成果的權利歸屬問題，智慧局表示，已針對AI生成物是否享有著作或專利權、訓練資料合理使用範圍、企業強化營業秘密的保護等3大方向進行討論，現階段持續蒐集民眾對AI應用的疑慮，未來規劃在AI衍生的著作權議題上製作指南或常見問題Q&A，提供民眾參考。（編輯：林淑媛）1120716