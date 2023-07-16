龍眼採收季節　農友懸掛警告標語嚇阻偷摘

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霧峰農會總幹事黃景建指出，霧峰龍眼種植分布在桐林、峰谷及萬豐一帶山區，面積約1300-1400公頃，名列全國第二，僅次於台南東山，農會協助進行疏果、矮化及產期調整，同時辨理共同產銷，由於品質優良，在台北果菜市場受到消費者歡迎，希望在採收季節加強防範，不要讓農友心血化為烏有。
去年度受到豪大雨及荔枝椿象危害影響，龍眼產量銳減，價格高漲，霧峰桐林山區偷摘龍眼事件頻傳，果農在北坑產業道路旁懸掛出各式警告標語，吸引外界矚目，事經李天生議員反映，警方加強巡邏防範，並且逮獲一名外籍移工偷摘龍眼。
李天生表示，霧峰桐林北坑產業道路通往菁桐林生態園區及一線天風景區，進出往來遊客眾多，路旁龍眼結實纍纍，隨手可得，容易遭到不肖份子採摘，目前進入龍眼採收季節，農友再度懸掛出「私人土地、龍眼請勿採摘、違者罰款30萬元」警告標語，提醒路過民眾不要偷摘。
果農楊月霜表示，今年年初時缺少雨水，一度讓大家擔心，不過事後天降甘霖，終於讓龍眼順利成長收成，產量和去年差不多，目前已經有少數龍眼上市，不過要到8月中旬才會進入盛產期。
霧峰警分局強調，每年夏季水果成熟期間，霧峰區各派出所都會啟動「護農專案」，與當地守望相助隊、農民合作聯防，在平時及深夜時段加強果園巡視、守望，並向農民宣導防竊措施，如裝設監視系統、感應式照明燈具或警報設備，或在果園飼養警衛犬，加強警戒嚇阻，警民合作確保農民順利收成。