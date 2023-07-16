Makiyo新婚2個月上《小姐不熙娣》！小S曾說：有「閃電離婚」特質
女星Makiyo（川島茉樹代）昨（15）日宣布離婚消息，與老公小金因為個性不合決定分開，短命婚僅維持1年2個月便宣告結束。而她與小金於去年2022年5月20日登記結婚，婚後2個月上小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》時，就被猜測可能會離婚。
記者郭佩蓉/綜合報導
Makiyo當時上小S節目，該集主題是「預測誰會先離婚」，並將現場已婚來賓做「最可能離婚預測排名」。小S曾評論Makiyo有閃婚特質，但同時也有「閃離」特質。當小S問Makiyo：「妳覺得妳會第一嗎？」Makiyo表示：「當然不會啊！」不過小S也馬上回嘴：「我是賭妳第一啦。」但Makiyo認為預測不太公平，因為她才新婚2個月，且老公當時聽到主題以後，還說不要來上節目比較好。小S此時突然說：「還有妳剛才在廁所跟我講的一些事情。」Makiyo也尷尬地笑了笑。
後來揭曉結果，Makiyo在最可能離婚預測排名排名第二，她還因為沒有拿到第一名開心到站起來手舞足蹈，讓小S直說：「Makiyo！第二名也不值得這麼開心！」藝人黃少谷則評論：「以前看電視曾看到小S說Makiyo有閃婚閃離的特質，而且她是一個經過大風大浪的人，她老公這種年紀小的男生，可能會讓她覺得太幼稚，等小孩出生以後就知道了。」
如今Makiyo已與小金離婚，她在昨日聲明中也提到：「結婚後，因為相處磨合以及個性不合等因素，決定於7月14號，正式辦理離婚手續。」未來會互相給予祝福，她也感謝所有關心她的朋友及粉絲們。