于美人罕見同框兒子 MAX被選為畢業生代表：他先高票當選了
知名主持人于美人4月以無黨籍身分宣布參選台北市中正萬華立委，她近日百忙之中飛到瑞士參加兒子的畢業典禮，對方給了一個大驚喜，以畢業生代表身分上台致詞，于美人感動之餘打趣地說：「我兒子居然在二個月前就已經高票當選了！」
記者楊穎軒／綜合報導
于美人今（16日）凌晨在臉書透露，兒子MAX 2019年9月進入瑞士洛桑旅館管理學院（EHL）就讀，歷經大一下學期新冠疫情爆發、耽誤兩年完成論文和飯店實習及通過考試，終於在幾個月前邀請她參加畢業典禮，還神祕地說要給媽媽一個驚喜，于美人還原典禮當天「我看到MAX走上講台，擔任畢業生致詞的代表，哇～這是我第一個驚喜」！
接著于美人得知畢業生致詞代表是經由選舉產生，直說：「當媽媽的我三個月前才宣布參選，我兒子居然在二個月前就已經高票當選了！實在讓老娘稱羨呀～這是我第二個驚喜！」聽著MAX超級生動又有趣的演說，看著師長們、同學們的熱烈反應，于美人在兒子演講結束、全場起立鼓掌那刻，淚水已經在眼眶裡打轉。
于美人說，很多師長與同學都在畢業晚會跑過來向MAX致意，跟她表示已經被MAX圈粉，于美人驕傲不已，感性地說：「我的兒子畢業了，我非常地開心！當媽媽的我百感交集、不知所云！我只想跟我的兒子說『加油！我也被你圈粉了！』」
貼文不到半天吸引超過2萬人按讚，網友留言：「媽媽看到孩子長大有成就，比自己得任何獎項都開心」、「媽媽最大的喜悅...莫過於孩子能健康順利完成學業事業等等...不讓媽媽擔心的生活...恭喜美人喜悅的分享」、「這不是炫耀而是分享一位母親對其兒子的優越表現有所感的喜悅，可喜可賀，真的很棒」！