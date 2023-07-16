泰利颱風、低壓帶接力肆虐！大雨還要下4天 「降雨熱區」一次看
受到泰利颱風外圍雲系影響，台灣南部，尤其屏東和台東等地降雨明顯，中央氣象局也發布「豪雨特報」，而午後中部地區也將進入大雨的射程範圍，氣象局提醒，未來4天到週三（7月19日），除了泰利颱風外，台灣也位於「低壓帶」的範圍內，天氣狀態極不穩定，包括中南部、各地山區、東半部都可能有大雨出現，外出務必特別留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，今（16）日白天颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部、南部地區及各地山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；南部地區及午後其他山區並有局部大雨發生的機率。到了晚上，低壓帶也會開始影響。
在低壓帶和颱風的雙重影響下，一直到週三，東半部、南部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖都有局部短暫陣雨，其它地區午後有局部短暫雷陣雨，中南部及山區有局部大雨發生的機率，清晨中部以北地區也會有局部短暫陣雨。
氣象局指出，週四至週六（7月20日至7月22日），各地回到多雲到晴的天氣，但東部、東南部地區及恆春半島仍因低壓帶影響，有局部短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。此外，在週四過後可能會有新的熱帶擾動發展，屆時也會有下一顆颱風生成的可能，颱風季請民眾務必隨時留意最新天氣資訊。