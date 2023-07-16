中俄將在日本海演習　專家稱具針對性和實戰性

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演習主題為「維護海上戰略通道安全」，旨在提升中俄兩軍戰略合作水平，增強共同維護地區和平穩定。
今年由北部戰區組織的演習，為何選擇在日本海中部進行？中國官媒環球網15日說明，首先是因為這裡是公海海域，各國依據國際法可以在公海海域展開軍事演訓行動。
中國軍事專家宋忠平受訪進一步指出，日本海是中俄兩國重要的戰略通道，位於日本海的宮古海峽、對馬海峽、津輕海峽三個海峽都事關中俄的國家戰略安全，尤其是一些居心叵測的勢力想要在該海域興風作浪的話，對中俄會造成重大安全威脅。
宋忠平認為，這次演習主題為「維護海上戰略通道安全」，顧名思義，演習選擇在日本海舉行能更好展示演練課題，也有極強的針對性和實戰性。
宋忠平表示，這次演習可以進一步提高中俄兩國實際維護海上戰略通道的能力，確保在未來局勢不穩定的狀態下，甚至爆發衝突的狀態下維護兩國的國家安全。
軍事科學院研究員、俄羅斯軍事問題專家李抒音則表示，中俄聯演已經成為中俄兩國為地區穩定提供的一種公共安全產品，展現了兩國兩軍不斷深化的政治軍事互信，以及兩國兩軍打擊國際恐怖主義勢力、維護地區安全穩定的決心和意志。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1120716