議員助理「首望相助」　捐長髮助癌友

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劉虹麟說道，想要捐髮的念頭主要是在江肇國議員服務處從事助理工作時，偶然有個行程是議員向癌症病友送暖的活動，才了解到許多的癌症病友需要剃髮接受治療，卻無力負擔高昂的假髮費用。所幸有公益團體提供租借假髮的服務，讓他們得以安心開啟治療的路，也是那時候開始，決心要將自己的長髮再留長，把它捐出去。
江肇國表示，服務處的同仁們時常這麼稱呼她「虹麟就是那位長頭髮的女生」。烏黑亮麗的長髮已是她的正字標記，聽到她要捐髮，還有同仁說，「長髮是她的第二生命誒！」。對於助理在工作過程裡，能從中獲得感觸並決心要捐髮，是相當不容易的事，也很開心其因從事政治工作，而能對社會做出的正面影響。
癌症希望基金會表示，完成假髮並不容易，除了30公分未經染燙的健康的髮束，每頂更需要3500元製作費！「首望相助」的精神，就是希望大眾同理癌友需求，集眾人力量，有錢出錢有力出力，從「頭」開始幫助癌友走過治療的艱辛。為鼓勵更多癌友積極治療，並持續推展｢癌友假髮租借服務｣，盼社會各界除了捐髮，更能挹注假髮製作經費，讓更多因治療而掉髮的癌友能使用，與癌奮戰的同時也能美麗與自信！
江肇國說，自己也因助理捐髮，更加認識不同情況的癌症病友可能面臨的困難，比方說有些癌友負擔不起假髮費用的背後原因，是害怕沒有頭髮的自己不好看而選擇不接受治療，呼籲民眾要以包容的角度看待治療中的癌友。從基金會人員口中得知，假髮的製作費也因近年物價調整，從3000漲至3500，使得製作的難度增加。因此鼓勵民眾除了捐髮，也能捐款給基金會，加速製作假髮的過程，才不會浪費捐髮者的美意。