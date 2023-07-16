大小S、瘦子開告葛斯齊！他返台打官司「我沒做錯事」：相信司法
大小S、瘦子近日先後對資深狗仔葛斯齊提出告訴，對此，人在中國工作的葛斯齊昨（15）日在臉書透露自己要「回家打官司」，並稱自己沒有做錯事，「我相信司法」，貼文曝光後，也有不少粉絲留言替他加油打氣。
記者郭佩蓉/綜合報導
大小S、具俊曄日前被黃子佼爆料曾吸毒，3人隨後發聲明駁斥，不過葛斯齊卻在節目上透露自己認識大、小S的藥頭，讓大、小S正式宣布訴諸法律程序，對葛斯齊提出妨害名譽告訴；此外，葛斯齊上月21日帶著S小姐爆料與瘦子的往事，在第一時間瘦子所屬的本色音樂就發出聲明駁斥，之後也發表律師聲明正式提告。
對於先後被大小S、瘦子提告，葛斯齊昨晚在臉書發文，表示：「回家打官司！」網友們也紛紛留言替他加油打氣，他也在留言處回應，「會的！謝謝，我相信司法，因為我沒有做錯事」。
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