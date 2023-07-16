菜市場哲學她懂！蔡壁如挽茄芷袋大採購 攤商不喊凍蒜喊加油
選舉期間，人氣暢旺的傳統市場是拜票超級戰區，是除了造勢場外，最常聽到「凍蒜」的地方。民眾黨前立委蔡壁如將參戰台中市第一選區，今天是她搬到清水區的第一個假日，一早就衝到菜市場，採買生活用品及青菜蔬果，做為融入在地的第一步。
記者顏幸如／台中報導
距離明年1月15日大選投票日剩6個月，蔡壁如把戶口放在外埔區劉秀才古厝，自己在台中港特定區找到住所。落腳清水區的第一個假日，她不是穿上競選背心忙著走訪拜票行程，而是像所有島內移民般，先熟悉住家附近的環境、採買生活用品。
停在賣地瓜葉的小攤前，蔡壁如掏出30元買了一大把，口中直喊「真便宜、真便宜」，接著又到水果攤，挑了一斤正盛產的荔枝，就這樣沿路「真便宜、真便宜」的喊著，才半小時，肩上又潮又土的茄芷袋既沈且鼓，很快滿載而歸。
這是清水人的日常，卻是蔡壁如的台中海線初體驗，有人認出她來，「欵你不是那個…」、「對！我是蔡壁如」、「你要我們這裡選對不對？加油喔！」沒有太多客套應對，更沒有高喊「凍蒜」等政治場面話，頂多是開心的拍張合照，蔡壁如說：「我就是來交朋友的」。
蔡壁如說，自己來到清水，充分感受到中台灣海線的熱情，走一趟菜市場，最大收穫就是結交許多海線新朋友，也相信這次會是一場快樂的選舉。