小孩搭飛機哭鬧怎麼辦？不藏了！20安撫絕招公開　必備「玩具包」

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二、阿聯酋航空在杜拜國際機場備有免費嬰幼兒推車；旅遊旺季的時候更設有家庭旅客專屬報到櫃台，縮短排隊時間，讓家長和小朋友能享有快速順暢的報到體驗。
三、阿聯酋航空在杜拜國際機場的頭等艙及商務艙貴賓休息室，設置配有舒適哺乳區及嬰兒換尿布桌台的育嬰室，並在A及B區大廳設置兒童遊樂區，提供經典的Sony PlayStation遊戲。
四、阿聯酋航空為5-11歲獨自旅行或與父母乘坐不同艙等的孩童旅客，提供獨有的「無成人陪同之孩童」服務，確保小朋友們在旅途中皆有阿聯酋航空地勤及機組人員的陪同與照料。杜拜國際機場亦設有無成人陪同之孩童旅客貴賓休息室提供電動遊戲、免費Wi-Fi、舒適沙發及兒童專用廁所等。
五、對於有特殊疾病的孩童們，阿聯酋航空會盡可能預先提供詳細資訊，讓家庭旅客可提前排練與安排行程，安心享受即將到來的旅程。
六、阿聯酋航空幾乎於所有航線上為所有孩童旅客提供好吃又營養的兒童餐和各式點心選擇；包含雞塊、起司通心粉及披薩等。
七、阿聯酋航空機上備有有機嬰兒食品、配方奶粉與嬰兒奶瓶，給有需要的父母或監護人。
八、阿聯酋航空提供的嬰兒過夜包中有尿布、圍兜、乳液和尿布墊等用品。
九、家長可為2歲以下的寶寶們預訂嬰兒搖籃，讓小寶貝有安全舒適的休息空間。
十、阿聯酋航空為所有艙等的孩童旅客提供枕頭和毛毯，讓小朋友們能在需要時舒適地睡一覺。
十一、小小旅客們可以透過阿聯酋航空屢獲殊榮的ice機上娛樂系統，收看最新上映的《阿凡達：水之道》、《沙贊！眾神之怒》、《龍與地下城：盜賊榮耀》、《星際異攻隊3》與《超級瑪利歐兄弟電影版》等。
十二、ice娛樂系統提供許多來自BBC的CBeebies兒童頻道、Nickelodeon尼克兒童頻道、迪士尼頻道和Cartoon Network卡通頻道的兒童及學齡前兒童電視節目，包含備受小朋友喜歡的《汪汪隊立大功》、《巡邏隊大冒險》、《妙妙犬布麗》和《阿奇幼幼園》。
十三、孩童旅客可使用阿聯酋航空App瀏覽和預選電影及電視節目，在登機前打造專屬播放清單，一上機就可同步至座位的ice系統觀看。
十四、阿聯酋航空為不同年齡層的孩童旅客準備特殊耳機，獨特的設計能讓耳機更貼合頭部。
十五、阿聯酋航空為機上各年齡層的小小旅客們準備以永續環保材料製成、獲獎無數的玩具。例如：阿聯酋航空的《與兒童一起翱翔》雜誌，是一本為3-8-歲孩童們打造的有趣活動學習雜誌。
十六、2-17 歲的孩童旅客不論艙等，只需加入阿聯酋航空Skywards的Skysurfers年輕會員忠誠計畫，就能藉由搭乘阿聯酋航空及 flydubai 航班賺取 Skywards 會員哩程數，用於兌換機票或透過阿聯酋航空的全球合作夥伴，享受各種獨特的生活品味福利。
十七、阿聯酋航空ice娛樂系統為喜歡電玩的孩童們提供多達100款電玩遊戲，孩子們可利用座椅上的遙控手把，與不同座位上的朋友進行雙人遊戲。
十八、年齡較大的孩子們可享受ice娛樂系統上的精選音樂，瀏覽超過3,000張專輯和超過600個播放清單。
十九、阿聯酋航空亦在多數班機上提供座位間的電話服務，讓小朋友們能與坐在另一排的親友聊天。
二十、阿聯酋航空機組人員也會使用拍立得，替小小飛行家們捕捉飛行途中的特殊時刻、打造難忘的旅行回憶，並裝入限量版的阿聯酋航空相框中。
退役的長榮航空空服人員Yumi也提到，玩具包幾乎是每家航空公司必備的，裡頭會有圖畫紙、畫筆與經常會更換款式的玩具，能安撫小旅客情緒。而年紀較大的小朋友也會給他們堅果零食與撲克牌；針對年紀更小的小朋友，也有專屬的baby food，另外也有包裝完整的蘋果泥這類健康小點。