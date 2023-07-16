大刀闊斧改革沒用？推特廣告收入減50% 馬斯克：現金流仍是負的
特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）自去年10月入主推特之後，大刀闊斧進行改革，引起議論紛紛。馬斯克原本在3月時預計，推特到6月將實現正現金流，但他在本月15日表示，由於廣告營收大減50%，加上債務負擔沉重，目前推特現金流仍然是負的。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，馬斯克近來在回覆一名推特網友針對「資本結構調整」的建議留言時，他表示由於廣告營收下降約50%和沉重的負債影響，推特的現金流仍然為負，「在我們擁有其他奢侈的東西以前，我們需要實現正現金流。」
馬斯克的言論證實，自從去年10月收購推特以來，透過大刀闊斧改革和裁員進行成本削減措施，但仍無法將推特營收轉正。馬斯克先前曾接受BBC採訪，當時他表示「大部分廣告主都已經回鍋」，他在3月時也曾預估到了6月可以實現現金流轉正，但顯然的事實並非如此。
在進行大規模裁員與刪減雲端服務開銷後，馬斯克表示，推特將非債務支出從45億美元降至15億美元。但推特同時還因為440億美元交易案的債務，每年必須繳約15億美元的利息。
目前尚不清楚馬斯克說的廣告營收減少50%，所指的時間範圍。他先前曾說過，推特今年的廣告營收有望朝向30億美元邁進，但仍比2021年的51億美元營收低。