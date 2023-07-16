李登輝紀念圖書設置峰迴路轉！李安妮：將改座落台大校本部農學院

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對於李登輝紀念圖書館設立，李安妮說，他們不想如國父紀念館、中正紀念堂、經國園區一樣，他們使用的方法，她覺得都不可行，她希望的是民主化的圖書館，不能由上而下、政府撥一筆款 十億、三十億 房子就蓋起來了。
李登輝紀念圖書館原本規劃在舊台大法學院，李安妮會後受訪說，她本來以為這個計畫胎死腹中，但峰迴路轉。過程中，她一直感受到貴人幫忙，台灣人民對此是有共識的。最近，台大農學院的土地也整理好，而李登輝也是農學院出身，整個農學院氛圍感覺就是非常接納、擁抱李登輝，甚至把圖書館放在那裡是他們的驕傲，讓這個事情進行得非常順利。
李安妮說，加上教育部長及新任台大校長陳文章也都很低調做各方協調。最後，最需要的就是興建，希望一磚一瓦由更多人民一起堆砌起來，工作會辛苦，但要一一的拜託，這是甜蜜的負擔。
日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠明日將來台，並將於19日前往新北市五指山國軍示範公墓特勳區參拜李登輝墓園。李安妮說，安倍昭惠這趟來都是安倍之友會安排，當然上山與李登輝基金會見面，對兩人來說都是先人的遺志，一起共同促成。
李安妮說，安倍昭惠本來沒有到台北的行程，本來是直接到台南、高雄看安倍的展覽及安倍之友會的銅像，但因為上次在東京國家交響樂團的演出，她們見到面，相互述說，「爸爸跟安倍先生的情誼，她當場就落下淚來。大概又勾起往日的回憶，因此，這次來台北特別又安排到山上，然後我們有個小聚」。
對於這個小聚，李安妮也透露，就是到李登輝生前最喜歡的一家餐廳，還準備了安倍最喜歡的鹹蜆仔；也很精心準備非常值得紀念的小禮物，也就是安倍晉三過世時，基金會設計的信紙、信封，李登輝夫人也親手寫了信，他們收信後，很感動，所以這次專門製作、送給她。紀念兩國、兩代、兩人，既是父子、又是朋友、師徒的三層關係。
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