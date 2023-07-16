716大遊行賴清德不出席 民進黨批：活動已失焦淪為侯郭政治秀場
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16）天在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲均出席，民進黨總統參選人賴清德則因出席中常會未到場；對此，民進黨發言人張志豪表示，這場遊行已失焦、變成政治秀場及郭、侯「二階初選」的秀場。
記者陳佩君／台北報導
「公平正義救台灣」活動及民進黨中常會下午將登場，張志豪受訪時表示，民進黨經長時間評估，也尊重人民集會遊行的基本權利，比較可惜的是，這段時間以來，遊行主訴求一變再變、一改再改，幾乎是混淆視聽，讓外界搞不清楚遊行的主訴求是什麼，從居住正義和司法正義，到今天變成公平正義。
張志豪提及，公共政策是長久累積的，民進黨政府自2016年總統蔡英文執政以來，推動囤房稅2.0、興辦社會住宅，也在租賃市場推動長時間的努力，「今天要出席遊行的侯友宜，現在還是新北市長，在擔任新北市長期間為居住正義做了什麼事情？新北市連一塊市有地都不肯提出作為社會住宅，社會住宅規畫掛蛋」。
張志豪續指，有關文大宿舍案從90幾間變成100多間的出租套房，請問要不要先調降套房租金？目前六都僅新北市囤房稅率採最低1.5％，侯過去根本沒有作法，今天去上街訴求居住正義，令人感到質疑。
張志豪質疑，今天遊行召集人黃國昌有占用國有地、自用住宅違建等爭議，應親自面對，若有涉及違法，即須向社會大眾清楚交代，而非用直播方式簡單回應。