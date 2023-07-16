MLB／太神了！大谷翔平開轟帶動氣勢！天使隊竟以13:12逆轉太空人
美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊今（16）日出戰太空人隊，日籍二刀流好手大谷翔平前三打席都被三振，但他9局下開轟帶動氣勢，不但單季33轟獨走全壘打王，天使還在單局絕地大反攻追平比數，兩隊戰到延長賽，大谷又被故意敬遠保送，天使最後利用太空人隊發生失誤，以13:12逆轉勝太空人，終於終止本季最長的6連敗。
記者吳政紘/綜合報導
大谷昨日先發二刀流投打出賽，雖然敲出雙安，但他自己卻是主投5局失5分，吞下本季第ㄓ敗，但大谷打擊狀況並非不好，而是跟6月比，比較有點下滑。
雖然狀況不如預期，但大谷9局沒有放棄，原本落後3分，遇上太空人守護神Ryan Pressly，大谷在第三球，轟出中外野全壘打，這球還是89.2英里的滑球，大谷轟出去後相當冷靜，但全場球迷幾乎瘋狂。
天使隊友也很爭氣，Maldonado捕逸送分，加上Hunter Renfroe「道歉野球」敲出中外野安打追平為12:12，天使反而神奇追平，延長賽10局下，天使二壘有Trey Cabbage，結果大谷打擊被刻意敬遠，天使輪到Taylor Ward敲出二壘滾地球，結果對方原本要雙殺，傳一壘時，游擊手Grae Kessinger發生傳球再見失誤，也讓天使成功終止連敗惡夢。