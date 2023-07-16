侯友宜上凱道挺居住正義 林右昌酸：建議文大宿舍改包租代管
國民黨總統參選人侯友宜今（16）日將出席「716上凱道公平正義救台灣」遊行，昨日則在臉書拋出住宅政策，更批評內政部長林右昌曾稱「是年輕人在挑地方」，對此林右昌嚴正聲明未說過此話，今日受訪表示，總統蔡英文上任來推出各項政策希望健全房市、杜絕炒作減輕民眾負擔，且住宅政策與問題複雜，都市計畫權力分屬中央地方，不是過去擔任市長不努力、不用功，選舉才來批評政府，這樣的態度值得商榷。關於文大宿舍，他也建議侯友宜包租代管，當良心房東，相信大家會很開心。
記者陳威叡／台北報導
侯友宜與林右昌因住宅政策隔空交火，林右昌今日受訪說，總統蔡英文上任後，逐步推動社宅興建與實價登錄透明化，目前進行300億元擴大租金補貼、中產房貸支持方案與青安貸款降息，希望健全房市並杜絕炒作，減輕民眾壓力。
林右昌說，住宅政策跟問題複雜，需要長期處理，更重要的是中央地方合作，柯文哲擔任8年市長，侯友宜擔任8年副市長與4年市長，都很清楚住宅政策要一起努力，且都市計畫權利分屬中央與地方，住宅用地變更還有取得，包括市地重劃與區段徵收，都要地方政府配合支持，大家應該一起努力，不是過去擔任市長不努力、不用功，現在要選舉才來批評中央政府，這樣態度值得商榷。
林右昌也說，內政部目前在審議新北市蘆南、蘆北重劃區，面積100多公頃，但新北市府僅願意提供2公頃土地作為社宅用地，審議過程大家認為應該要提升至5%，這是侯友宜身為新北市長就能努力的，不曉得為何不願意做。
關於文大宿舍案，林右昌說，聽說有100多戶出租，不曉得政府最近推出300億元租金補貼後，是否有提供房租，也向侯友宜喊話建議包租代管，把宿舍交給營建署保管，可以當良心房東，用比較合宜的房租提供給學生，相信大家會很開心。