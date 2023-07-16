蔡徐坤爆一夜情後首露臉！道歉讓大家擔心了 粉絲竟回：多大點事
由《偶像練習生》出道的中國頂流男星蔡徐坤，日前爆出和C女一夜情，釀成女方墮胎的感情風波，目前他雖未被官方媒體點名退出演藝圈，但參演的綜藝節目《奔跑吧》節目播出時，已經將他P圖消失，形同是軟性封殺。他昨（15）日在新加坡舉辦演唱會，仍有大批粉絲力挺，蔡徐坤結束表演前向粉絲道歉：「抱歉！讓你們擔心了！」
記者江芷稜/綜合報導
蔡徐坤2018年出道後鮮少緋聞，沒想到被狗仔踢爆一夜情，蔡母為兒子擺平風波，還派人監視對方，被抓包後一舉鬧上警局，他沉默多日後終於發表聲明坦承此事，堅稱和C女交往時，對方並非未成年，也未強迫對方墮胎，「交往均屬雙方自願，不存在所謂強制墮胎」，這2年間感到很懊悔，希望不要浪費社會資源。
儘管蔡徐坤沒有被官方媒體點名封殺，但合作的精品品牌、代言產品、主持節目都受到影響，《奔跑吧》為此停播兩週，努力後製P圖才讓他的身影消失於無形。他昨在新加坡的演唱會順利舉行，不少粉絲遠赴當地表達對偶像的支持，甚至舉牌應援「多大點事，一直在一直愛」，表示對此事不在意。
蔡徐坤在演唱會最後階段，向粉絲們鞠躬道歉說：「抱歉，讓你們擔心了。」粉絲們則回應「沒有關係，永遠支持你」，以相互奔赴的情感讓網友感到震驚，直言歌迷對偶像道德的要求不高。蔡徐坤廣州演唱會延後舉辦，未來是否能恢復過往人氣，仍是未知數。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110