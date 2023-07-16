2024年選舉號角響起！潘孟安：黨內整合大致完成「對選戰有信心」

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民進黨下午在圓山飯店舉行全國黨代表大會，替總統參選人、立委參選人造勢，包含府院黨三巨頭將合體，展現團結氣勢。
潘孟安會前受訪表示，今天是民進黨總統、立委提名起手勢，也是一年一度大造勢，「2024號角、黨內各種整合，基本上大致完成」，至於其他合作部分，黨內一直努力不懈，對未來選戰戰戰兢兢，同時對未來選戰深具信心、不能掉以輕心，因為時事多變，面對很多突來議題都謹慎以對。
此外，全代會將提請修正內規「公職人員提名條例」第六條，禁止黑金槍毒參選，對於相關條款是否引起部分人不滿，潘孟安說，民進黨有其遊戲規則，從過去中常會、中執會通過的條例，甚至相關黨公職選舉辦法都有明文規定，是符合目前人民期待；再加上選罷法通過，不至於某個條件就量身訂做，這是很明確的。
針對在野黨下午為「公平正義」集結凱道，潘孟安說，一年一度的全代會是民進黨大事，對於他們的遊行給予祝福，「總不能幾個月前訂的全代會，因人、因事改變或縮短，這都是常態例行性工作」。
此外，出身學界的新竹市參選人林志潔帶著一把蒜頭現身，引發媒體關注，她笑稱要祝福與會者「凍蒜」；民進黨立法院黨團總召柯建銘也表示力挺，並盛讚林是非典型參選人。
對於是否對國會過半有信心？柯建銘強調，選舉非常激烈、一定要撐到最後，「對於國會過半，我當然很有信心」；至於其他縣市黨內整合部分，柯建銘提到，有爭議的要加倍努力，相信會有改變、整個黨氣勢會上來。