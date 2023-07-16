批政府整組壞光！侯友宜凱道遊行喊公平、正義　台下噓聲不斷

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侯友宜今致詞時說，民進黨談要公平正義，總統蔡英文在就職典禮也說司法不讓人民相信，「司法無法打擊犯罪、司法不再是正義最後一道防線，說這麼好聽7年了，民進黨司法改革只剩空殼，空口說白話。」
侯友宜表示，蔡政府稱外役監要優先修法，結果卻變成幽靈法案；警察同仁白白犧牲，外役監是爽監、是權貴和司法的後花園，警察流了多少血與生命，懇求民進黨趕快修法，打破假釋門檻黑箱，提高重大犯罪者假釋門檻，權貴、黑金滿滿都是，im.B詐騙案及台南88槍案，還有採購疫苗到現在也查不出來，這樣的政府不能信任。
「我上任會成立新的特偵組，絕對不會因為黨派，我們拒絕任何特權關說，還給全民一個公道」侯友宜強調，以他辦案的眉角，絕對會還給全國人民希望，台灣一年被詐騙金額達700億元，多少人因此一輩子的血汗錢化為烏有、家破人忙，民進黨竟然還不重視。
侯友宜指出，對於打詐警察很無奈，抓得要死卻放的放、輕判的輕判，源頭沒有管理好，數位發展部不處理網路個資外洩，虛擬貨幣詐騙案不斷，金管會也不處理，中央束手無策毫無辦法，「不願意大破大立打仗，打仗國家隊是打假的。」
此外，侯友宜還喊話，黑道與槍毒掛勾，他上任後會修法會在中央成立黑道幫派認定審議委員會，嚴格管制黑道幫派，‧尤其針對未滿18歲參加黑道幫派主事者加重刑責，大家一起努力瓦解黑道。侯友宜再痛批，民進黨執政7年毫無作為，「整組壞光光，都沒有做事情」，那就換他來做，讓侯侯好好來做。
未料，話才說到此，台下不少群眾紛紛發出噓聲，怒吼致詞時間已超過10分鐘。不過，侯友宜則繼續說，民進黨政府承諾社會住宅要拚20萬戶沒做到，房子是拿來住的不是拿來炒的，他要推動好租能買挺青年，一定公開透明、實價登陸，並且讓年輕人優先住社宅，另外也會對炒房嚴格打擊。
侯友宜強調，公開正義的聲音雖受到打壓，不知道後方總統府內的總統、副總統有無聽到？但沒聽到沒關係，要推倒民進黨高牆讓它倒塌。最後，隨侯友宜不斷呼喊「公平、正義侯友宜 」，又再度惹來台下一片噓聲。