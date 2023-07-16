熱身完站上投手丘！賴清德：有信心帶領台灣打世界盃贏得勝利

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賴清德與立委參選人擊掌後，受到現場歡呼，賴致詞時表示，明年大選不僅攸關台灣未來前途、民主延續，也會左右印太的和平穩定，今年全代會回到創黨的所在圓山飯店舉辦，他將在具歷史意義的民主場域，率領「民主大聯盟」跨黨派、跨世代、跨領域優秀的參選人誓師，一方面感念創黨前輩在專制獨裁的黑暗年代，追求民主的勇氣；一方面展現這一代面對外來的威脅，將秉持創黨精神，團結捍衛台灣主權，守護台灣的民主命脈的決心。
賴清德提到，民進黨是台灣這塊土地上土生土長政黨，不變初衷是，始終站在民主自由這邊，站在進步價值、社會公義這一邊，也站在人民這邊，但也必須體會，民主就是人民當家作主，人民有權利表達對執政期待、不滿，這是創黨信仰、也是傳承理念，因此要正面看到對執政批評。
對於下午舉行的「公平正義」集會，賴清德也特別提到，這是民主常態，要傾聽他們的聲音，聽到建設性的批評，就把它當作成長的養分，轉化為改變的動力，如果批評與實際有落差，「要努力把觀點說清楚、誠懇溝通，我們始終相信，唯有更開放的民主治理，才能讓我們成為更壯大的民主共同體、更偉大的國家」。
賴清德提到三個感謝，包含黨員支持黨中央黨務改革，對於學倫、黑金、性平等問題，民進黨健全黨內機制、也推動修法，這是民進黨使命，也是該執行的事；他感謝台灣人民的託付，讓民進黨有機會重返執政，為台灣帶來改，感謝總統蔡英文、陳建仁、前行政院長陳建仁、林全團隊努力；他要感謝全黨同志，支持他代表民進黨角逐下一任的總統，「這是我生平最高的榮耀，將竭盡所能完成使命，在未來，也將在蔡總統打下的基礎上，用人唯才，秉持「『清廉、勤政、愛鄉土』的精神，既傳承又創新，開創台灣的新未來」。
他承諾把民主大聯盟的精神擴及於社會，結合各領域優秀的人才，推動「國家希望工程」，將台灣打造為「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、及「公義永續的台灣」，讓台灣成為世界上令人驕傲的民主故事。
賴清德強調，台灣不是中華人民共和國的一部分， 他會持續以「中華民國台灣」團結台灣社會，會持續以「四個堅持」，捍衛民主憲政體制，維持現狀，並透過「四大支柱」，向世界展現台灣追求民主、追求和平的意志與決心；他續指，「國家希望工程」是願景和理想，也是為下一個階段共同擘劃的治國藍圖，他將透過各種形式，逐一公布所有政策主張。
「我有方向，有執行力、意志堅定，請給我機會，扛起下一個階段的執政責任！」賴清德提到，台灣又再一次來到民主和專制的十字路口，絶不能因為外來文攻武嚇的威脅加大，就走回頭路，一定要勇敢繼續走，在民主的道路上持續壯大，而台灣要繼續前進，也需要國會過半力量支持，呼籲大家支持「民主大聯盟」的參選人。
賴清德指出，蔡英文是最強主戰投手，而他已熱身完畢、站上投手丘，每一次投球都是一次拚搏，每位「民主大聯盟」的參選人都是強棒，呼籲同志一起努力，把他們送進國會，「總統高票當選，國會過半！一起守護台灣！」他強調，有信心帶領台灣人民打世界盃，迎向新未來，為台灣贏得勝利，成為民主世界的MVP。