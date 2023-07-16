宅時尚引領穿搭潮流 台灣好媳婦「佩甄」展演春夏新款家居服

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新冠肺炎的封控措施，讓遠距上班成為常態化工作模式，消費者在服飾選擇上會考量兼具居家舒適感及外出的時尚感，進而帶動居家服的銷量，前兩年在景氣蕭條的環境下逆勢成長，業績表現亮眼。主打居家時尚的 Claire de Lune 及Uchino 看準宅商機，今年春夏推出多款家居服飾，結合花草及墨彩元素，更增添春夏的繽紛時尚感。Claire de Lune 今年春夏新品以白色為基底，大量運用花草元素點綴，呼應春夏的輕快氛圍，服飾採修身設計及純棉材質所賦予的彈性，讓消費者能夠穿出身材曲線外卻同時保有寬鬆舒適的居家感，充滿濃厚的歐美時尚風格。
佩甄表示，她這週剛結束克羅埃西亞的旅程，這是第一次嘗試穿著家居服出國旅遊，因為出發前沒有帶太多衣物，只帶了幾件 Claire de Lune 的家居服，原先心想家居服怎麼可能穿著外出？沒想到試穿後，外型和舒適度顛覆她對家居服的想像。她說，Claire de Lune的家居服充滿時尚感，而且材質相當柔軟、親膚，穿了就不想脫下來。
佩甄又說，挑對鞋子對旅遊來說再重要不過了，這次的歐洲之旅有許多參觀古堡的行程，每天要走上好幾萬步，而且不平整的石子路會讓雙腳感到疲憊不適，她說 Berkemann 的鞋子能夠完整支撐足弓，且吸震的鞋底設計走一整天也不覺得累。
Claire de Lune 台灣代理商表示，現代人講究舒適、便利，加上生活儀式感以及品味的追求，家居服飾已廣為消費者接受，這種「多功能用途」的商品特性，讓消費者不必多費心思於穿搭打扮，說走就走，是出門的穿搭首選。Claire de Lun採用全球產量僅 3%的祕魯pima棉花，具有高韌性的特性，加上棉花纖維長度高於一般棉花35%，且更為纖細，因此質地柔軟，並有如同絲絹般的光滑觸感，適合在炎熱的夏季穿著。Claire de Lune及Uchino著重外出的概念，以居家服為出發點，舒適、親膚，柔軟的特性，兼具潮流時尚的設計，可以一次滿足外出及室內的生活起居等多方面的穿搭需求，Claire de Lune、Uchino 及 Berkemann 皆以「在外」的概念作為品牌推廣的重點，講求舒適，但產品本身兼具外在美感，既舒適又時尚。