二度參加全代會　陳建仁讚賴清德「壯大台灣的最佳人選」

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陳建仁也提到，總統蔡英文上任來每年調整基本工資，另3度為軍公教調薪，關於育兒、長照、教育與社福的預算，都是史上最高。除了照顧幼童，國小到高中的孩子一樣疼惜，「班班有冷氣」、「生生用平板」、「中央廚房大帶小」都在去年全部實現。
陳建仁也提及補助學雜費等，將從明年2月起，政府將提供私校大學生一年3萬5000元的定額學雜費補助，同時全面落實高中職免學費。希望讓台灣每一個孩子都能得到適性的教育。
此外陳建仁說，台灣順利在2020年6月獲得世界動物衛生組織認定，成為東亞唯二的口蹄疫非疫國；蔡政府完成農漁民「三保一金」的四大福利拼圖，並投入超過200億元，推動農業省工機械化與設備現代化，同時建置全國冷鏈，為農民創造更好的收入。
為減輕國人居住負擔，總統蔡英文上任後推動「8年20萬戶」社宅，到今年底直接興建的將達到9萬5000戶，加上包租代管，可望超過16萬戶。去年再推動「300億元擴大租金補貼專案」達到28萬戶，今年更將目標提高到50萬戶，降低更多租屋族的負擔。
疫情期間，台灣有最長期的零確診和最低防疫嚴格度，多數民眾維持正常生活，累積的經濟成長率更是全球最高，也以「Taiwan can Help」的善行，捐獻防疫物資給全球80多個國家。防疫的亮眼成績，也讓台灣受到國際矚目與肯定。這幾年來，不僅台美關係史上最好，日、歐關係也進展快速，贏得最大的友我聲量。
陳建仁說，民主是台灣最大的力量，「民主團結挺台灣」是這次全代會的主題，也是民進黨的使命。台灣從威權走向民主的路途是坎坷崎嶇，應該珍惜得來不易的民主，面對當前威權主義擴張的威脅，台灣處於印太民主防線最前緣，行政團隊除了打造溫暖堅韌的台灣，讓國人更幸福，最重要的任務就是堅定守護台灣民主自由的生活方式。
陳建仁說，總統蔡英文這7年帶領下，證明民進黨政府是最會做事、最照顧國人、最能守護台灣、維護民主的政府。如今民進黨已經提出最適合的總統參選人賴清德，不管是在行政院長或是副總統任內，他協助總統改造國家、推動改革，貢獻良多且獲得國人高度肯定。
陳建仁表示，賴清德有最完整的行政資歷，有最強的政策實踐力，有跟國際領袖進行戰略溝通的能力，更有跟人民對話、提出問題，解決問題的本領，有穩定、值得信賴的人格特質，這幾年來更是做足準備，是最能為台灣守住國家利益，阻擋專制威脅，在民主道路上壯大台灣的最佳人選。
最後陳建仁說，自己很榮幸受總統邀請擔任副總統、行政院長，共同參與並見證在她卓越帶領下台灣所展現的嶄新面貌。行政團隊會全力以赴，利用這一年，為台灣下階段發展打好基礎，為國家的繁榮永續再創新猷，就像總統所言「留下一個更好的國家」、「給世界一個更好的台灣」，讓國人對民進黨執政更有信心。