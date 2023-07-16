陳志強、苗可麗談Makiyo閃電離婚「不是壞事」！曝維持婚姻祕訣
談話性節目《阿姐萬歲》今（16）日舉辦公布記者會，人緣好的兩位主持人苗可麗、陳志強讓江宏恩、何依霈、余秉諺、勇兔都特別趕來站台，兩人受訪時談到Makiyo離婚一事，陳志強不認為這是「短命婚」，表示有時候離婚不是壞事，也分享平常與老婆曾智希維持婚姻的祕訣「多聊天」；苗可麗則認為找到彼此舒服的方式，維持好的關係也很好。而陳志強先前自爆酒駕一事，他也還原當時情況，直嘆：「太僥倖了！」
記者郭佩蓉/台北報導
陳志強談到Makiyo離婚，表示自己認識Makiyo，對方是很活潑的人，但他不認識Makiyo老公，「會不會是認識時間不夠多？很多夫妻在婚前很多要互相了解包容，有時候離婚不是壞事，我反而覺得是更好的，祝福找到下一段更好的婚姻」，並分享平常與曾智希維持婚姻的祕訣，「我們很多話可以聊，交往到結婚已經第7年了，還是很多話可以分享，沒有沒話題，只有願不願意聊，老公不想聊天，妳就要去找話題」；苗可麗也說：「大家可以一起做決定也很好，畢竟在一起時都是很相愛，找到彼此舒服的方式，維持好的關係也很好。」
至於陳志強先前自爆在5月20日時，因為喝完生啤酒以後騎摩托車被警方當場攔下來酒測，結果酒測值超標，讓他很懊惱：「對不起，我錯了，平常一直堅持酒後不開車的我，因為騎車、自以為離家近，而疏忽了道路安全的規定，身為公眾人物的我，做了最不好的示範，非常抱歉！」他今日也還原狀況，「智希說那天520想找個店好好吃飯，就在家裡附近找了一間店，去吃個烏龍麵，結果搞了大烏龍，太僥倖了！希望大家不要有僥倖心態」。