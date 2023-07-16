柯震東才遭無人機撞臉破相！又爆被狗咬「枕頭留下大灘血跡」
去（2022）年12月，柯震東才因拍攝Netflix影集《乩身》，臉部不幸被無人機撞傷破相，休養了好一陣子才康復；不料，今（16）日他再曬出右手濺血照，配上哭臉符號無奈表示：「請慎重思考要不要養大狗！」另一張枕頭照片則是留著一大灘血跡，畫面相當驚人。柯震東經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「狗狗太大、太興奮、太可愛，不小心被撞傷，謝謝關心囉！」
記者黃雅琪/綜合報導
柯震東演而優則導，先前帶著首部執導作品《黑的教育》前往韓國參加富川國際奇幻影展，同行的有蔡凡熙、朱軒洋等人，但是柯震東卻在社群平台曬出，與捲入性招待、毒品案的BIGBANG前成員「勝利」合照，引發外界熱議！柯震東在台北電影節頒獎典禮被問及此事，僅笑說：「私人問題不回答，今天就只談《黑的教育》。」
柯震東今日在Instagram曬出2則限時動態，第一張照片是他自拍右手滿是鮮血的畫面，他說：「請慎重思考要不要養大狗！」第二張照片是枕頭上留下一大攤鮮血，柯震東打趣道：「起床枕頭有個地圖。」繼先前臉部遭無人機撞傷破相後，柯震東又再次出意外，可謂一波未平一波又起。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995