陳志強自爆「酒駕挨罰」首度現身了！還原事發經過：太僥倖
藝人陳志強6日於臉書自曝5月20日的時候酒駕挨罰，今（16）日他與苗可麗出席三立台灣台首談話性節目《阿姐萬歲》記者會，被問到先前酒駕挨罰一事，他也再次呼籲民眾「別有僥倖心態」。
記者郭佩蓉/台北報導
陳志強先前在臉書發文，表示在5月20日因為喝完生啤酒以後騎摩托車被警方當場攔下來酒測，結果酒測值超標，讓他很懊惱：「對不起，我錯了，平常一直堅持酒後不開車的我，因為騎車、自以為離家近，而疏忽了道路安全的規定，身為公眾人物的我，做了最不好的示範，非常抱歉！」陳志強老婆曾智希當時也在留言處表示：「沒有盡好做老婆的責任提醒他，也是我的不對。」
他今日現身還原狀況，表示現在還能開車，「我是真的僥倖心態，智希說那天520想找家店好好吃飯，在附近繞了一圈都關了，就在家裡附近找了一間店，去吃個烏龍麵，結果搞了大烏龍」，並再次呼籲大眾不要有僥倖心態。
苗可麗與陳志強首次搭檔主持，苗可麗表示節目除人物訪問之外，兩人還會演短劇，會反串不同人物，也希望大家在睡前能輕輕鬆鬆看節目。而苗可麗主持經驗豐富，這次她覺得搭檔陳志強超級幽默，梗多點子多，會想短劇劇本，陳志強笑說日常都會緊抓時間和苗可麗討論，但有時看她忙著背劇本又擔心打擾，而苗可麗對工作要求很高，再忙都要找時間看主持腳本，所以讓陳志強也上緊發條，「我和老婆吃飯也都在看腳本」。