重提英德之爭　蔡英文：賴清德準備好了、穩健帶領台灣繼續前進

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蔡英文說，她要感謝台灣人民，給予2次執政的機會，擔任中華民國總統，自己沒有忘記承諾。執政從改革踏出第一哩路，雖然歷經種種的艱難與挑戰，但台灣，已經從十字路口，踏著自信的步伐，走在正確的方向上。兩個任期中，一路走來起起伏伏、有起有落，但是，民進黨有團隊、會做事、會反省、有韌性。
蔡英文表示，這不是她一個人的努力，自己和林全、賴清德、蘇貞昌與陳建仁，執政團隊的所有夥伴榮辱與共，一起完成了許多事。當初推動年金改革之際，面對了多大的壓力。但她仍要感謝全體軍公教夥伴的諒解，完成了年金改革，讓年金財務得以健全，也讓國家的財政有更多餘裕，能夠為台灣下一代做更多事情。
蔡英文也提及2019年的5月17號，即使當時民進黨面臨地方選舉的挫折，但是大家沒有放棄改革，院長蘇貞昌，當年給大家的鼓舞，民進黨再勇敢了一次，為國家做出正確的決定。在立法院通過了婚姻平權法案，本來下著大雨的台北街頭，天空真的劃出了一道彩虹。
此外一場百年大疫，並沒有擊倒台灣，反而讓世界看見台灣，看見一個團結的台灣。蔡英文感謝台灣人民的團結防疫，從防疫團隊到民間夥伴的共同協力，穩定控制住疫情，讓台灣的經濟穩健成長。
蔡英文說，也讓經濟成長果實與全民共享，加薪、減稅、增福利。不只擺脫過去22K的困境；股市上萬點成為常態，還改革了零股交易制度，讓小資族多一點小確幸。也讓台灣的產業走向國際，對美國的出口金額翻倍成長，對新南向國家的出口跟貿易創歷史新高，現在對中國的出口，將近六成是積體電路，台灣用強勢產品，翻轉依賴。
蔡英文說，現在世界講到台灣，更會想到民主。面對威權主義的擴張，台灣不挑釁、不冒進，也絕對不會在壓力底下屈服，並信守承諾維持現狀，致力維護台海的和平穩定；也堅守「四個堅持」，捍衛2300萬台灣人民的共同利益。這幾年下來，民進黨用穩健的執政證明了，台灣是區域安全與全球供應鏈體系中，最可靠、最穩定、最安全的合作夥伴。
蔡英文提到，民進黨受到支持時不會躁進；遭遇逆境時堅持理想；面對挑戰時穩健前進。當然也不會忘記去年底的挫敗。必須要承認，民進黨不完美、會犯錯。但是，民進黨會反省、會改進，會快速調整。
蔡英文提到，疫情、通膨，以及全球經濟衰退，加重人民生活的負擔。所以，在選後提出疫後特別預算，採取了一連串的措施，持續照顧人民生活，減輕人民壓力。除了普發6000元外，提供受到疫情衝擊的中小企業，和農漁民朋友更多的協助。提出解決缺工的方案、加強留才久用機制，持續調整產業體質，持續強化農村和漁村的基礎建設。
關於居住正義，蔡英文，這幾年來多管齊下、健全房市，修正了《平均地權條例》來壓制炒房；社宅發包興建加上包租代管，總共20萬戶的目標可以達成，也推動房貸支持方案，以及投入300億元，擴大租金補貼的適用範圍，預計照顧50萬戶的租屋族。當然這樣仍然還不夠。所以接下來要擴大「青安貸款」，減輕首購族的壓力，要推動「囤房稅2.0」，提高囤房成本、降低自住負擔，居住正義這條路還很漫長，但是民進黨一定會繼續做、努力做，讓賴清德接手蔡英文來做。
蔡英文說，透過TPASS鼓勵搭乘公共運輸，來節能減碳，同時減輕通勤族的負擔，也讓都會區更為減壓，雖然選舉選輸了，但是所提的政見，就要努力實現，這就是負責任的民進黨。另年輕同學和爸爸媽媽，賴清德提議、行政院拍板，私立大專學雜費補助，每年3萬5千元，明年2月實施，不只如此，還要落實12年國教免學費，放寬學貸申貸和還款的條件。這些新措施，不但降低人民的負擔，也進一步落實教育平權。
蔡英文指出， 台灣的國際處境非常不容易；但經過台灣人民一代又一代的努力，現在，民主台灣與世界同行，尊嚴自主、充滿自信。擔任總統7年多來，她深深體會到，台灣總統不只是總統，更是代表台灣；而值得信任和沉著穩定，是不可或缺的條件。這幾年，越來越多民主國家願意和台灣建立合作關係，就是因為政府行事穩定、值得信任。
蔡英文表示，自己不會信口開河，更不會冒進挑釁。特別是，變局中的台灣，國家需要有戰略格局，決策需要冷靜沉穩，國政需要穩健執行。這就是蔡英文團隊一貫的堅持。明年1月13號，台灣人民要再一次做出選擇。跟8年前一樣，「我依然相信民主，相信人民，相信台灣，我也相信賴清德！」
蔡英文重提4年前自己與賴清德一起參加黨內初選，還記得初選結束後曾說，在未來的團隊中，賴清德一定會扮演重要的角色。這4年來，兩人並肩作戰，一起贏得2020年大選，也一起守住四大公投；一起挺過3年多的百年大疫，也共同面對去年底地方選舉的挫敗。
蔡英文說，這4年來，賴清德協助她，關關難過關關過。現在，賴清德準備好了，從地方到中央，從內政到國際，賴有最完整的歷練，他要帶著「國家希望工程」的國政藍圖，在這8年努力打下的基礎上，持續努力，將國家帶向下一階段的昌盛繁榮。
蔡英文指出，面對人民的期待，民進黨有團隊、會做事；面對人民的批判，民進黨會反省、會改進；面對挫折與挑戰，民進黨有韌性，在困境中堅持價值，實現對人民的承諾，相信賴清德能夠在新的變局中，接棒蔡英文，穩健帶領台灣繼續前進，「2024，團結一致！支持賴清德，民主、團結、挺台灣。」