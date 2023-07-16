獨／蒟蒻講幹話死了？傳去世已火化 　妻最新回應「目前還在」

「貞奶」罕見合體！劉若英暖心送擁抱　陳綺貞暴哭到唱不下去

▲劉若英（右）「飛行日」演唱會廣州場邀請陳綺貞擔任嘉賓，兩大文藝女神難得合體。（圖／相信音樂提供）
▲劉若英（右）「飛行日」演唱會廣州場邀請陳綺貞擔任嘉賓，兩大文藝女神難得合體。（圖／相信音樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

劉若英「飛行日」巡迴演唱會廣州場大咖雲集，繼首日邀請王寶強同台合唱〈親愛的小孩〉，第二天演出則有陳綺貞擔任嘉賓，兩大文藝女歌手難得合體，合唱〈魚〉和〈旅行的意義〉，給足歌迷意外驚喜，陳綺貞前陣子經歷和經紀公司鬧翻的風波，劉若英暖心擁抱好友送上關懷，讓她激動到唱不下去，畫面溫馨感人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳綺貞（左）拭淚唱不下去，劉若英送上溫暖抱抱。（圖／相信音樂提供）
▲陳綺貞（左）拭淚唱不下去，劉若英送上溫暖抱抱。（圖／相信音樂提供）
向來文靜的陳綺貞，之前被前東家形容成不順心時就會尖叫的女星，她在社群平台上幽默自稱「尖叫學院院長」，劉若英昨（15）日特別要歌迷用尖叫聲歡迎好友出場，她笑說：「我以前一直告訴自己，我好希望自己是陳綺貞，因為我覺得她的才氣、長相，怎麼可以並存，她真的很好，如果我是男的，我會很想保護她」。

劉若英向來欣賞陳綺貞的創作，自曝心情低落時會聽她的歌，「飛行日」演唱會的開場曲正是陳綺貞譜寫的作品〈彼得潘〉，當初劉若英收到〈彼得潘〉的詞曲時就很喜歡，堅持要將這首歌做為開場曲，她感性說道：「我覺得唱完這首歌，就會戰鬥到永遠，就會有勇氣，希望今天我們都在這裡一起陪伴妳（陳綺貞）」。

▲劉若英在廣州開唱，「弟弟」王寶強擔任演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）
▲劉若英在廣州開唱，「弟弟」王寶強擔任首場演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）
劉若英與陳綺貞都穿著一身白色系服裝，作為造型搭配，演唱〈魚〉這首歌時，劉若英祭出人生的第一次，拿起口風琴伴奏，讓陳綺貞相當感動，兩位女神深情對視，不忘緊牽著雙手，陳綺貞一度感動拭淚唱不下去，奶茶給予她堅定的擁抱，全場歌迷頻頻大喊「綺貞，加油」，無數觀眾也在台下落淚。

▲劉若英「飛行日」演唱會以陳綺貞創作歌曲作為開場。（圖／相信音樂提供）
▲劉若英「飛行日」演唱會以陳綺貞創作歌曲作為開場。（圖／相信音樂提供）
劉若英演唱會以「飛行日」之名，遠赴每一個城市和歌迷相聚，也藉此與朋友相聚，她說：「這段時間我很忙，忙到沒有時間私下約我的朋友，所以我直接把她約上台，因為我的演唱會是最溫暖，我們都想抱抱。」兩位女神難得以「綺貞」加「奶茶」組成「貞奶組合」，在遠離家鄉數千里的異地，實踐這趟旅行的意義。

劉若英「影帝弟弟」驚喜現身！19年感情不變　每年生日他必發紅包

陳綺貞決裂舊愛鍾成虎首現身！「哭到唱不下去」歌迷好心疼

陳綺貞不甩經紀糾紛！喊話：一個人重新出發　嗨歌要粉絲盡情尖叫

陳綺貞宣布參加超犀利趴　TRASH睽違3個月合體預告：準備好喉嚨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀