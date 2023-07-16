「貞奶」罕見合體！劉若英暖心送擁抱 陳綺貞暴哭到唱不下去
劉若英「飛行日」巡迴演唱會廣州場大咖雲集，繼首日邀請王寶強同台合唱〈親愛的小孩〉，第二天演出則有陳綺貞擔任嘉賓，兩大文藝女歌手難得合體，合唱〈魚〉和〈旅行的意義〉，給足歌迷意外驚喜，陳綺貞前陣子經歷和經紀公司鬧翻的風波，劉若英暖心擁抱好友送上關懷，讓她激動到唱不下去，畫面溫馨感人。
記者江芷稜/綜合報導
向來文靜的陳綺貞，之前被前東家形容成不順心時就會尖叫的女星，她在社群平台上幽默自稱「尖叫學院院長」，劉若英昨（15）日特別要歌迷用尖叫聲歡迎好友出場，她笑說：「我以前一直告訴自己，我好希望自己是陳綺貞，因為我覺得她的才氣、長相，怎麼可以並存，她真的很好，如果我是男的，我會很想保護她」。
劉若英向來欣賞陳綺貞的創作，自曝心情低落時會聽她的歌，「飛行日」演唱會的開場曲正是陳綺貞譜寫的作品〈彼得潘〉，當初劉若英收到〈彼得潘〉的詞曲時就很喜歡，堅持要將這首歌做為開場曲，她感性說道：「我覺得唱完這首歌，就會戰鬥到永遠，就會有勇氣，希望今天我們都在這裡一起陪伴妳（陳綺貞）」。
劉若英與陳綺貞都穿著一身白色系服裝，作為造型搭配，演唱〈魚〉這首歌時，劉若英祭出人生的第一次，拿起口風琴伴奏，讓陳綺貞相當感動，兩位女神深情對視，不忘緊牽著雙手，陳綺貞一度感動拭淚唱不下去，奶茶給予她堅定的擁抱，全場歌迷頻頻大喊「綺貞，加油」，無數觀眾也在台下落淚。
劉若英演唱會以「飛行日」之名，遠赴每一個城市和歌迷相聚，也藉此與朋友相聚，她說：「這段時間我很忙，忙到沒有時間私下約我的朋友，所以我直接把她約上台，因為我的演唱會是最溫暖，我們都想抱抱。」兩位女神難得以「綺貞」加「奶茶」組成「貞奶組合」，在遠離家鄉數千里的異地，實踐這趟旅行的意義。