綠全代會通過排黑條款 黃承國否認被針對「別把事推我身上」
民進黨全國黨員代表大會今（16）日在圓山大飯店登場，並通過內規「公職人員提名條例」第6條，禁止黑金槍毒參選。值得注意的是，曾被感訓的英系中常委黃承國也以黨代表身份出席，他受訪時強調，這是制度問題，「不要把事情推我身上」。
記者陳佩君／台北報導
民進黨全代會下午登場，為賴清德、立委參選人造勢，黨主席暨總統參選人賴清德致詞重申，針對學倫、黑金、性平等問題，民進黨原本處理與社會期待有落差，於是以高標凖果決改革，不僅健全黨內制度，也推動修法，希望革新的效益能夠擴及於社會，莫忘「民意絕對高於黨意」。
在結束總統參選人、立委造勢後，會中也通過「2022年度決算書表」，並通過補聘任林夙慧律師、游琦俊律師為第10屆廉政委員會委員。此外，為回應社會對民進黨改革之期待、以更高標準與道德操守檢驗民進黨從政同志與提名之公職參選人，落實黨務革新之社會公信，會中通過「公職候選人提名條例」第6條修正案。
對於修法是否有正當性，黃承國會後受訪否認說，這是制度面問題，立法院也有相關修法，「不要把這個事情往我身上推，與我無關」。
媒體追問，會不會覺得不公平？黃承國回應，「不會」，會遵守制度，他今天來開會就是黨代表、是義務，與其他無關。