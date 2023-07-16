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杭州亞運警備嚴！酒店房門裝「人臉辨識」　未登記訪客入內就報警

▲亞運會將在浙江杭州舉辦，當地已經啟動安保措施，飯店房門的貓眼被安裝人臉辨識系統。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞運會將在浙江杭州舉辦，當地已經啟動安保措施，飯店房門的貓眼被安裝人臉辨識系統。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

因新冠疫情而延遲一年舉行的第十九屆亞洲運動會即將在9月於中國杭州登場，不過當地警方已經於本週啟動亞運會安保措施，就連旅館飯店客房們上的貓眼都被改裝成人臉辨識偵測並與警方聯網，一旦辨識到訪客未登記就會自動報警。

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根據《自由亞洲電台》報導，第十九屆亞運會即將於9月23日至10月8日在浙江杭州舉行，本週起浙江全省啟動亞運會安保措施。連日以來，杭州、溫州、湖州等多個比賽區域正在緊鑼密鼓的部署維穩措施。

近來有網友發現，在杭州的一間酒店大廳前台放置了「溫馨告知」，提醒入住旅客在鄰近亞運會時，每個房間都會安裝公安系統聯網貓眼。房間入住人數必須和實名登記人數一致，進入房間的訪客也必須實名登記。若是識別到未實名登記的人臉進入房間，就會發出警告；警告後若仍未進行登記，將會將已經登記入住的旅客訊息上報給派出所。通知中更警告，不要刻意遮擋門上的公安系統聯網貓眼，如果發生異常情況將會立即採取措施。

針對這項措施，杭州官方表示，亞運會安保工作將「聚焦重點人群、重點物品、重點行業和重點目標區域。」

一名不願具名的杭州藝聯君亭酒店服務員表示，已經接到警方通知，所有入住者和訪客都必須使用身分證進行實名登記，如被發現未經登記進入客房，酒店會被停業整頓。「派出所要求我們的訪客上房都要登記的，拿身份證登記。如果不登記，被派出所那邊查到的話，會被停業。」

另一名杭州金帝商務酒店員工向《自由亞洲電台》表示，全杭州、甚至浙江全省的酒店客房貓眼都安裝攝影機，如果拒絕執行警方的指令，酒店不得經營，「實名登記，訪客也要登記」、「，現在誰不登記，酒店敢給你入住啊？你酒店不要開了！」

不過有網友認為，當局對亞運會安保措施嚴之又嚴，但應該不會有人搞破壞，「他們裝這種攝影機只能理解為暴露出他們內心的恐懼和警權的過度擴張。」江蘇宜興時事評論人士張建平指出，酒店向入住旅客發出「溫馨告知」書，房門貓眼妝攝影機不是一個正常國家的行為。

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