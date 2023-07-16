凱瑞訪中擬討論溫室氣體排放　外界認為難有進展

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綜合路透社等媒體報導，凱瑞訪中期間將與解振華舉行會談，預料將重點討論減少甲烷排放、限制煤炭使用、遏制森林砍伐，以及幫助貧窮國家因應氣候變化等問題。
報導引述觀察人士看法指出，凱瑞與解振華也將討論美國對中國太陽能電池板等相關組件加收關稅，並實施其他限制性措施的問題。先前，美方這一舉措曾引發中方不滿。
觀察人士期待，美中將登場的這項雙邊會談，能讓外界對今年底聯合國氣候變化大會取得更多進展，增加更多期望。
但全球能源政策中心（Center on Global Energy Policy）美中項目主任桑德羅（David Sandalow）認為，他不會期待凱瑞和中方的會晤能取得突破性進展，但希望能幫助恢復美中正常的協調和外交。
報導形容，美中這兩個全球最大的溫室氣體排放國之間，正因貿易爭端、間諜指控及軍事局勢等問題持續緊張。
外電稍早報導，凱瑞13日在美國眾議院外交委員會聽證會上，對這次訪中的目標表示，他「不會做出任何讓步」，美國要做的是找到可以合作的方式確實解決危機，因為中國是全球第二大經濟體，也是全球溫室氣體排放之首。美國想達成的是（與中國）建立某種穩定。
中國方面，中共官媒人民日報13日則以「鐘聲」為名發表評論文章聲稱，美國政府反覆說要「透明、負責、尊重國際規則」，卻一直缺少連續、一致、透明、負責任的應對氣候變化政策，甚至未批准「京都議定書」，一度退出「巴黎協定」，成為「全球氣候治理的攪局者」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1120716