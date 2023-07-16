台股上週連四交易日走高！專家曝：下半年市場聚焦2主軸

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安聯投信表示，儘管美國勞動市場持續緊俏，但數據顯示美國聯準會對抗通膨行動已有成果，淡化鷹派政策前景，風險情緒回升推動類股普遍走高。就資金與市場青睞方向上，隨著政策周期來到尾聲，具結構成長支持，以及長期發展趨勢主題領域亦逐步重回布局主軸，又以AI等尤為強勁。
安聯投信台股團隊指出，這段時間優先觀察法說展望，由於從營運數字上來看，需求高度集中在AI應用這塊，其他非AI需求部分都仍差，然而因AI整個占比還很小，所以外界會比較著重在未來展望描述上，還有其在AI應用領域的機會上。
以AI應用發展為例，根據研究資料顯示，不只有軟體和雲端等相關科技股受到這波結構性成長啟發，其他如消費必需品、醫療保健和金融業等也正迅速將AI融入自家營運中，有機會成為顛覆式創新下的新亮點。
展望後市，安聯投信台股團隊提到，隨著總經干擾淡化，回歸基本面主動選股，持續看好產業維持趨勢題材族群，但短線上要留意評價面，而市場主軸還是圍繞在AI。此外下半年市場方向在AI應用相關與受惠台電標案的儲能電網等兩大主軸，兩主軸不僅明確，且一定會被需求所帶動、並挹注成長動能。
隨著重要法說陸續登場，這期間市場若有些波動，建議可優先關注AI受惠族群、或者是下半年數字顯示最壞已經過去、走向邁向成長循環，又或評價面回到比較合理的位置，建議可站在買方、伺機布局。
就評價面，，目前台股預估本益比約17.5倍、股價淨值比則約為2倍，儘管評價面已大幅提升，但透過主動選股則仍有空間可期。今年通膨升息趨緩加上生成式AI需求，個股評價回升先於獲利復甦，隨著時序步入下半年，7月財報季若出現震盪調整，也提供長線布局時點。