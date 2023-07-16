南投補選感受深！賴清德感性發言：失去理想與價值將一無所有
民進黨全代會今（16）天下午在圓山大飯店登場，民進黨總統參選人暨黨主席賴清德在散會前突然感性發言，提到民進黨擁有諸多民主資產，若民進黨失去理想、價值，就會一無所有；他以南投立委補選為例，相信只要黨內團結，就能克服種種困難。
記者陳佩君／台北報導
民進黨下午舉行一年一度的全國黨員代表大會，替賴清德及全國立委參選人聯合造勢，會中除了通過「公職候選人提名條例」第六條修正案，也通過的「民主團結挺台灣」大會宣言，「2024年的總統及國會大選，是民主與專制的抉擇，更是落實責任政治的使命，國家要進步，台灣不走回頭路。2024，我們要用民主、團結，力挺台灣，贏得勝利」。
賴清德在散會前突然感性發言，提到很榮幸能夠擔任民進黨主席，從政過程中，他是這樣看待民進黨的：民進黨因為有創黨前輩留下來諸多民主資產，所以民進黨有為台灣打拚、謀福利的理想，也有民主自由的價值及清廉勤政愛鄉土的精神，但也能說，民進黨一無所有，「如果我們失去了理想，沒有了價值，也沒有堅持我們的創黨精神，我們就一無所有」。
賴清德強調，只要民進黨團結一致、堅持理想價值的精神，即便遭遇到更多的困難，只要團結，一定可以克服種種的困難。
賴清德特別點名南投立委補選，讓他有深刻感受，就像總統蔡英文所說的，「我們會犯錯、做得不夠，但我們會團結認真、改進，且秉持這樣做法前進」，這是民進黨的使命，為了更美好的台灣，大家一起加油。