導航龍頭「Apple、Google」誰更好用？駕駛揭優劣勢 谷歌贏在這
對於現代許多駕駛來說，出門已經不能沒有導航的輔助了，許多大車廠除了推出自家導航系統之外，也紛紛將Android Auto、Apple Carplay加入車機系統，讓駕駛能更加方便使用手機的導航功能。近期更有民眾提出有趣的一道題，究竟「Google Maps與Apple Maps哪個比較好用？」貼文經過激烈爭論後，雙方優劣勢也被詳細點出。
記者潘毅/綜合報導
近期有民眾在論壇PTT上發起討論，表示自己平時開車習慣使用Google Maps，而即時路況與儲存地點的功能讓他特別喜歡，不過近期Apple Maps改版後，介面也變得十分好看，因此讓他開始好奇問「有人認真比較過Google Maps與Apple Maps的差異嗎？」
貼文引發大量的討論，而綜觀所有意見中，力挺新版Apple Maps的用戶認為，蘋果導航的紅綠燈標示做得不錯，會報備要在第幾個紅綠燈轉彎，高快速道路上還會提醒要走哪幾個車道，而且還會報測速相機位置，還能搭配Siri搜尋地點等，但部分路段速限仍有些不準確，還有改進空間。
而喜歡Google Maps的用戶則表示，Google的預估路況時間準確，還有圖資完整度的差異，相對於Apple仍有不少地點缺失，Google幾乎所有地點都找的到，再加上長期使用習慣，因此認定Google Maps仍是導航界的龍頭。
而在今年3月時，Google又為Google Maps申請一項新專利，設計概念是讓用戶掃描周圍環境並尋找附近的地標，並用這些資訊提供導航前的指示，而不再以街道名稱、門牌號碼方式做指示，這項未來可能會上路的技術，被外媒認為，若此功能真的導入Google Maps，屆時它就將成為「世界上最好的導航軟體」。