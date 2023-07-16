柯文哲：國家變最大詐騙集團　要蔡英文想7年前對人民的承諾

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲說，台灣經歷3次政黨輪替，可是真的有比以前更好嗎?房價越來越高、詐騙越來越多、司法越來越不受人民信賴，貧富差距越來越大，沒有權利的人民感受到的壓迫也越來越嚴重。
他問，「人民的憤怒，政府聽到了嗎？」台下高喊「沒有！」柯文哲卻突然說「其實有，不然他們不會在這兩週不會推動囤房稅2.0改革－但若不是今天大家站出來，政府根本不會理你們」。
柯文哲怒批，當今台灣社會，真的人人平等嗎？「有關係就沒關係、沒關係就有關係」，有權有勢、關說就不會被懲罰，例如殺警察可以去外役監， 「他們沒在睡覺，只是不想聽」，台灣司法要公平正義、杜絕權貴司法、嚴懲關說、拒絕關說，現在國家變成最大的詐騙集團，民進黨應該誠實面對問題。
其實也不用講這麼多，我只要花次很誠實回答兩個問題，「在小英任內到底開工幾戶？」、「完工幾戶？」，其他我都不想聽，這也是為什麼我們在中央的社會住宅，一直成績很不理想，我們也沒有要怪他什麼，只要誠實改進就好，不要拿「規劃中」欺騙大家。
柯文哲說，囤房稅2.0內容是什麼目前還未知，「但一個有執行力的國家，不應當是這樣」，如果年輕人買不起，最起碼要租得起，而且有一定生活品質，要大力蓋、大力補貼。除此之外，要大力改革稅制，一直到現在為止，因為房屋稅、地價稅是地方政府主要的來源，這也是為什麼建商對地方政府會有很強的影響力，其實還是要中央有統一標準，地方政府要去應對建商，他認為不容易。
柯文哲表示，房屋越多、稅率要越高，最後要大力補貼；租金補貼是要補貼房客，不是要補貼房東，所以最重要是讓台灣租屋市場能夠透明化，今天租金補貼不太成功，很大的問題是租屋市場不透明。
柯文哲最後說，拜託蔡英文想一下，七年前你給台灣人的承諾是什麼？「清廉、勤政、愛鄉土」，這曾經是你們的主張，今天還會有人把清廉勤政跟民進黨畫上等號嗎？今天要跟黃國昌跟館長說辛苦了。