猛烈大雨還沒下完！一週天氣1圖秒懂：「下顆颱風」蠢蠢欲動
在泰利颱風生成並帶來水氣後，位處於低壓帶內的台灣還要面對一陣子的大雨，中央氣象局表示，在週三（7月19日）之前各地水氣都偏多，尤其整個西半部及各地山區，都容易有午後雷雨的情況發生，山區更要注意局部較大的雨勢，週四（7月20日）開始天氣雖然趨於穩定，但菲律賓東方又會有熱帶系統發展，可能有下顆颱風生成，目前天氣預報來看，下週日起天氣變數較大。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，週一至週二（7月17日至7月18日），受到低壓帶影響，整體環境水氣較多，西半部地區及各地山區易有午後雷雨，東半部及南部地區全天不定時會有局部陣雨出現，各地高溫落在攝氏32至35度，內陸局部還有攝氏36度以上，氣象局也已發布「高溫資訊」。
氣象局提及，週三水氣還是偏多，但風向漸漸轉為「偏南風至東南風」，屆時花蓮、台東、恆春半島全天都會有局部陣雨，西半部及各地山區仍有午後雷雨，不過雨勢會稍微減緩。週四至週六（7月20日至7月22日）水氣減少，各地回歸多雲到晴，午後局部雷雨的天氣型態，各地高溫攝氏32至35度，內陸局部攝氏36度以上。
此外，特別要提醒民眾，目前除了泰利颱風，菲律賓東方海面也有熱到擾動正在發展，氣象專家賈新興表示，目前當地環境「垂直風切」略大，但溫暖的海溫非常適合它發展，未來48小時內，有逐步發展的趨勢，預計在週末兩天，新的一顆颱風就會生成，路徑還有待觀察，請民眾特別留意天氣資訊。