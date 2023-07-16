MLB／大谷翔平率天使大逆轉！創下睽違93年大紀錄
美國職棒大聯盟(MLB)今(16)日由洛杉磯天使對上休士頓太空人賽事，天使隊上演驚天逆轉，天使隊一度落後6分，不但2度幸運追平，9局下一口氣追回3分的情況下，最終靠著太空人在延長賽10局下半守備失誤，天使以13:12逆轉太空人，終止了本季最長6連敗紀錄。根據大聯盟官網記者Rhett Bollinger報導，天使隊這也是自1930年費城費城人對戰匹茲堡海盜以來，第一支球隊能夠在第7局打回6分，第9局再打回3分，並在最終逆轉比賽的隊伍。
實習記者練宗翰/綜合報導
天使隊在經歷了6連敗之後陷入了不勝的低潮，今天對陣太空人的比賽，7局上半打完天使以9:3大幅落後太空人，氣勢相當低迷，沒想到，天使在7局下半靠著游擊手Zach Neto的2分砲將比分追到9:5，天使一壘手Mike Moustakas轟出關鍵3分砲，將比分追平也帶動了整隊士氣。
比賽到了9局下半天使再度落後3分，眼看天使隊即將7連敗，日籍「二刀流」好手大谷翔平挺身而出，在面對太空人守護神Ryan Pressly敲出一支中外野深遠陽春全壘打，成功帶動天使隊氣勢，太空人捕手Martín Maldonado捕逸送分，加上Hunter Renfroe適時的安打，天使成功將比分追平至12:12，進入延長賽。
最終10局下半，天使左外野手Taylor Ward敲出二壘滾地球，太空人策動雙殺，結果剛替補上來的太空人游擊手Grae Kessinger發生再見傳球失誤，導致天使隊奪下最終勝利，成功終止6連敗。
賽後天使隊主帥Phil Nevin說:「如果有人說這支球隊不專心、不戰鬥、不努力打球，我會和任何說這句話的人拼命，因為他們每天都為勝利做好準備並為勝利而戰。」