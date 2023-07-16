落實節能減碳！台電辦我愛地球媽媽行動故事教育

台灣電力公司於今(16)日下午，在高雄市統一夢時代百貨8樓演藝廳，舉辦我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動，與150位親子同樂，現場除免費贈送神奇電法寶原創繪本，還有親子台哥哥活力帶動跳及節電闖關活動，以落實節能減碳。
記者黃守作／高雄報導
台灣電力公司我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動，是由台電公眾服務處處長袁梅玲主持，台電高雄區營業處處長張以諾及鳳山區營業處處長洪通澤到場，與150位親子同樂，希望讓小朋友從小培養節能觀念。
台灣電力公司公眾服務處處長袁梅玲表示，台電已連續12年舉辦聽故事愛地球的「我愛地球媽媽」行動故事教育推廣活動，今(112)年將舉辦60場次，此次在高雄統一夢時代百貨上演神奇電法寶故事劇，其繪本是由甫獲國際獎項肯定的繪師許智偉為台電量身打造，並結合節電意涵，期能寓教於樂，從生活中落實節能減碳。
袁梅玲說，台電除致力穩定供電，也積極推廣節能減碳等環境永續行動，讓節約能源成為最重要的能源之一，除今(16)日在高雄統一夢時代百貨夢時代辦我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動外，也將在全台各地幼兒園舉行60場校園巡演，以落實節能減碳。
在我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動中，台電高雄區營業處處長張以諾及鳳山區營業處處長洪通澤也在場，進行節電闖關有獎徵答活動，讓小朋友於開心之餘，還可學習節電好觀念。