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716遊行直擊／台中陳先生：為何民進黨不敢現場直球對決？

▲前立委黃國昌與館長陳之漢今（16）日於總統府前舉辦集會，前來參加活動的陳先生（左）對於民進黨未來現場直接對決不能接受（圖／記者邱新博攝影）
▲前立委黃國昌與館長陳之漢今（16）日於總統府前舉辦集會，前來參加活動的陳先生（左）對於民進黨未來現場直接對決不能接受（圖／記者邱新博攝影）

記者邱新博／台北報導

前立委黃國昌與館長陳之漢今（16）日於總統府前、凱達格蘭大道上舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」集會，高峰時台下湧入上萬人入場。前來參加集會的陳先生向《Nownews》表示，政府有很多的政策如礦業法、選罷法甚至是囤房稅2.0等，都是選舉前才推，這樣是不對的；而且民進黨今天也未到現場跟大家直球對決，陳先生直言不能接受。

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來自台中的陳先生目前是研究生，對於為何想要參加這次集會?陳先生表示，因為禮拜一都會收看黃國昌的直播，聽他講一些司法改革的事情，聽到他要辦遊行所以到現場支持。

陳先生想要對政府表示，他認為司法改革政府必須要拿出作為，但比如礦業法、選罷法或是囤房稅，都是等到選舉前才推，「我覺得到選舉前才推是不對的」，而且有些政策明年才開始，「我要如何確認明年若他們還選上會繼續推行政策?」

此外，如果民進黨願意來活動上說清楚、跟大家直球對決，說遇到了什麼困難，「我反而會信服、可以接受」，但今天卻不敢出來，就不能接受。

對於2024傾向支持候選人，陳先生說，應該會支持柯文哲，因為他認為民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜都不適合當總統。尤其是賴清德有「非核家園」，他非常清楚不可能會達成；他質疑，現在再生能源占比才8%多，假設從0開始，6年內才達到8%多，接下來不可能2年內在成長另一個8%去填補核電的缺口，剩下就是火力發電去補足，再加上又南電北送，這些問題民進黨都沒有要面對，還在那邊說謊。

陳先生繼續批評，如果直接說非核家園做不到，「我也可以接受」，問題就是他不要。另外前瞻計畫、防疫特別預算、領6000這些政策，現在還有幫私立大學生繳學費，「為何我出社會要還學貸，人家上私立大學要幫他繳學費、別人生小孩還要幫他養小孩?這沒有任何道理」。

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