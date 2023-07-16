716遊行直擊／台中陳先生：為何民進黨不敢現場直球對決？

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陳先生想要對政府表示，他認為司法改革政府必須要拿出作為，但比如礦業法、選罷法或是囤房稅，都是等到選舉前才推，「我覺得到選舉前才推是不對的」，而且有些政策明年才開始，「我要如何確認明年若他們還選上會繼續推行政策?」
此外，如果民進黨願意來活動上說清楚、跟大家直球對決，說遇到了什麼困難，「我反而會信服、可以接受」，但今天卻不敢出來，就不能接受。
對於2024傾向支持候選人，陳先生說，應該會支持柯文哲，因為他認為民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜都不適合當總統。尤其是賴清德有「非核家園」，他非常清楚不可能會達成；他質疑，現在再生能源占比才8%多，假設從0開始，6年內才達到8%多，接下來不可能2年內在成長另一個8%去填補核電的缺口，剩下就是火力發電去補足，再加上又南電北送，這些問題民進黨都沒有要面對，還在那邊說謊。
陳先生繼續批評，如果直接說非核家園做不到，「我也可以接受」，問題就是他不要。另外前瞻計畫、防疫特別預算、領6000這些政策，現在還有幫私立大學生繳學費，「為何我出社會要還學貸，人家上私立大學要幫他繳學費、別人生小孩還要幫他養小孩?這沒有任何道理」。