外國人「最宜居國家」台灣全球第5！評鑑指標曝光 這點最被誇讚
近年地球村的現象早已是常態，許多台灣人會跑到國外遊學工作、反之也有不少外國朋友來台灣長住。而全球旅外人士交流網《InterNations》近期也發布2023年份的調查報告，結果台灣竟名列「旅外人士最宜居國家」第5名，而民調中也能看出，台灣最受外籍人士喜愛的關鍵原因，就是「生活品質」部分。
記者潘毅/綜合報導
據《InterNations》發布的「旅外圈內人」（Expat Insider）最新調查報告，他們以網路問卷方式，匯集了全球53個城市、多達12000多名受訪者的答案，最終完成這份民調報告。
經過民調各項答案彙整後，「旅外人士最宜居國家」的排名前十依序是 墨西哥、西班牙、巴拿馬、馬來西亞、台灣、泰國、哥斯大黎加、菲律賓、巴林及葡萄牙。而令人意外的是，日本竟在總共53個國家中，名列倒數位置，排在第44名。倒數十名分別為日本、紐西蘭、馬爾他、義大利、南非、德國、南韓、土耳其、挪威、科威特。
為何台灣能排在這份榜單的前5名，從調查數據中可以看出，台灣的「生活品質指數」全球排名第2，旅居台灣的外籍人士對於公設與便利設施等等感到滿意，而台灣的「海外工作指數」排名在第9、「個人財務指數」排名為第11，皆是不俗成績。