高雄市今日本土登革熱+1　有台南市東區活動史

高雄市今（16）日公布新增本土登革熱確診個案1例（累計本土18例），個案為居住鳳山區50多歲男性，經疫調7月14日出現發燒及紅疹症狀，7月15日醫院就診，採檢NS1快篩陽性並通報，實驗室綜合檢驗結果陽性確診，目前住院觀察，平時活動地以住家及工作地為主，曾有台南東區活動史。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市防疫團隊接獲此個案即啟動居住地附近病媒蚊調查，發現社區住戶門前或屋後巷有多處孳生病媒蚊孑孓的陽性容器，包含花器、雨鞋、水桶、花器底盤、輪胎、塑膠桶等，捕獲孑孓共約110隻，現場防疫人員立即清除，並開單告發，處新台幣1,200元以上罰鍰。
衛生局指出，目前已規劃明日針對個案住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，請民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。
衛生局表示，現為登革熱流行時期，需要市民朋友的高度共識與合作、配合執行有效防疫工作。經通知親自到場配合緊急防治之人員，其所屬機關、學校、公司團體應依主管機關之指示給予公假，有需請假證明的民眾，可在防治現場請防疫團隊提供請假證明以利請假之用。經通知而未到場配合防治、有疫情風險之虞，可依傳染病防治法第38條，會同相關人員逕行進入實施防治工作，請民眾共同合作完成社區防疫工作。