716遊行直擊／新北顏先生：郭台銘才能真正拉起台灣經濟
前立委黃國昌與館長陳之漢今（16）日於總統府前、凱達格蘭大道上舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」集會，高峰時台下湧入上萬人入場。前來參加集會的顏先生向《Nownews》表示，居住正義非常重要，現在對於下一代來說負擔太大了；談到2024最支持的參選人，顏先生說，郭台銘是具有國際觀的生意人，也能讓台灣更有國際能見度。
記者邱新博／台北報導
目前自行創業的顏先生來自新北市，對於為何要參加遊行，他認為下一世代的負擔非常重，尤其在房價上，年輕人要20年不吃不喝去才付的起房子，「那其他都不要做了」，對下一代的發展會產生很大的影響。
陳先生想對政府表示，我們是一個經濟發展的國家，但也要顧慮社會公平；有些行業發展得很好，所以把錢都投到房地產，「即使在對岸都已經說房子是拿來住的不是拿來炒的」，他直言，台灣在這塊沒有做得很好。台灣土地面積是有限的、尤其是都市，但他們都透過炒房將不當利益賺到財團的口袋裡面。
對於支持的參選人，顏先生則表示支持鴻海創辦人郭台銘，雖然目前郭還未確定是否獨立參選。顏先生說，因為郭董具有國際觀的生意人，白手起家，其他三位都沒有真正做過生意的經驗，所以要怎麼把經濟做好，我都不相信，「兩個醫生、一個警察，搞不好連order都不會接」；國際化的部分，他認為，郭台銘能進出白宮、中南海，跟印度總理也熟，可以提升台灣的國際能見度。