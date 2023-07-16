不僅家樂福！連鎖賣場「宜家家居」宣布關閉中國上海城市店
瑞典傢俱品牌「宜家家居」（IKEA）日前宣布，將在今年年底結束中國上海城市店的經營，並稱該店已經完成階段性試點任務。這是宜家在中國首家位於城市中心的店面，而在過去這兩年，宜家已經在中國陸續關閉了兩家店面。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國疫情後經濟復甦疲軟，不少連鎖賣場等店家陸續宣布關閉店面，根據中國媒體《時代週報》報導，瑞典品牌IKEA也在13日發布公告表示，經過對宜家在上海市場總體布局以及靜安城市店的長期可行性的全面評估後，宜家決定結束靜安城市店的試點，並計劃於2023年年底停止運營。
報導指出，上海這家「靜安城市店」是IKEA在中國第一家、也是唯一一家位於城市中心的店面，從2020年7月開業迄今，剛好滿3年。店址鄰近靜安寺，位於熱鬧的南京西路商圈，店面整體面積比起以往傳統郊區倉儲式店面要小，大約為倉儲式店面的1/10，也是宜家「城市店」概念在中國施行的第一家門市。
不過這並非IKEA近年來決定在中國關閉的頭一家實體店面，報導指出KEA去年分別在4月、7月相繼關閉貴陽商場以及上海楊浦商場2個實體店面，而此前連鎖賣場家樂福也陸續關閉了上海、北京等門市。