星巴克「買一送一」連喝2天　星冰樂、冷萃咖啡都優惠！菜單曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克夏日好友分享日7月17日，從早到晚11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克7月18日「買一送一」有星冰樂、冷萃咖啡
緊接著週二星巴克夏日推薦必喝，再推出指定品項好友分享活動，7月18日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。
活動品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、風味那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選、豆奶經典紅茶那堤、醇濃抹茶那堤、香草風味星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌西雅圖冬瓜露風味咖啡冰沙等3款「第二杯半價」
西雅圖咖啡回歸去年夏天開賣的「冬瓜露風味冰咖啡」，今夏更延伸推出消暑解渴的「冬瓜露風味咖啡冰沙」，即日起至7月31日，到門市點購冬瓜露系列，包括冬瓜露風味咖啡冰沙、冬瓜露風味冰咖啡、冬瓜露風味拿鐵3款飲品，可享同品項「第二杯半價」優惠。
提醒大家，第二杯半價限定同品項/大小，冷熱不限；全時段供應至打烊前一小時，每日數量有限售完為止；不得與其他優惠或折價券合併使用；休息站門市不參與活動。