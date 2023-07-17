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星巴克「買一送一」連喝2天　星冰樂、冷萃咖啡都優惠！菜單曝光

▲週一Monday不Blue開喝咖啡優惠！星巴克連2天推出不同「買一送一」活動，連星冰樂、冷萃咖啡都在折扣菜單裡；西雅圖則有冬瓜露風味咖啡冰沙等3款飲品「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲週一Monday不Blue開喝咖啡優惠！星巴克連2天推出不同「買一送一」活動，連星冰樂、冷萃咖啡都在折扣菜單裡；西雅圖則有冬瓜露風味咖啡冰沙等3款飲品「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

週一Monday不Blue！從早到晚都有咖啡優惠免憂鬱直接開喝，星巴克連著兩天推出不同的「買一送一」優惠活動，連星冰樂、冷萃咖啡都在折扣陣容裡，好康菜單曝光；另外西雅圖則有冬瓜露風味咖啡冰沙等3款飲品「第二杯半價」，咖啡控們把握時間一起喝。

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📌星巴克7月17日「買一送一」
星巴克夏日好友分享日7月17日，從早到晚11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲端午連假7家手搖飲優惠懶人包！星巴克必喝星冰樂買一送一，TEA TOP、康青龍、CoCo都有「買一送一」；還有愛文芒果冰沙「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克最新優惠有星冰樂「買一送一」，幫大家在高溫夏天裡好好消暑。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克7月18日「買一送一」有星冰樂、冷萃咖啡
緊接著週二星巴克夏日推薦必喝，再推出指定品項好友分享活動，7月18日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。

活動品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、風味那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選、豆奶經典紅茶那堤、醇濃抹茶那堤、香草風味星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲西雅圖咖啡開賣冬瓜露咖啡冰沙，還祭出「第二杯半價」好康到7月底。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖咖啡開賣冬瓜露咖啡冰沙，還祭出「第二杯半價」好康到7月底。（圖／西雅圖咖啡提供）
📌西雅圖冬瓜露風味咖啡冰沙等3款「第二杯半價
西雅圖咖啡回歸去年夏天開賣的「冬瓜露風味冰咖啡」，今夏更延伸推出消暑解渴的「冬瓜露風味咖啡冰沙」，即日起至7月31日，到門市點購冬瓜露系列，包括冬瓜露風味咖啡冰沙、冬瓜露風味冰咖啡、冬瓜露風味拿鐵3款飲品，可享同品項「第二杯半價」優惠。

提醒大家，第二杯半價限定同品項/大小，冷熱不限；全時段供應至打烊前一小時，每日數量有限售完為止；不得與其他優惠或折價券合併使用；休息站門市不參與活動。

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