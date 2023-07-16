疑遭克宮破壞形象？瓦格納首領普里格津「脫褲狼狽照」被廣傳
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變、領導人普里格津行蹤不明，該組織走向引發各國關切。外媒發現，近期一系列拍攝普里格津私人生活的照片突然在網路上流傳，畫面看起來並不如他過去「威嚴感」，分析人士認為這是克里姆林宮在叛變事件過後，希望藉由網路來破壞普里格津形象的做法。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據英國媒體《每日電訊報》報導，近期在傳訊平台「Telegram」不少俄語人士聊天室流傳一系列的普里格津私人照片，其中一張照片就是這位發動兵變的領導人上半身穿著米白色的T恤，挺著肚腩向鏡頭揮手，但下半身卻疑似只穿著一條黑色短褲的照片。
報導指出，分析人士推測照片拍攝時間在6月12日上午7時24分，也就是距離瓦格納發動兵變前的11天。之所以會有這系列「尷尬狼狽照」開始在俄語人士間流傳，目的就是要破壞普里格津在外界的形象。
普里格津在白俄羅斯總統的斡旋下撤退結束兵變，路途上受到不少民眾歡呼愛戴，足以顯示蒲亭與他之間威信差距，這也讓向來冷面嚴峻的蒲亭近期開始披上親民外衣，與民眾互動博取好感；另一方密，多家俄羅斯媒體公開普里格津被克宮「抄家」的內容，其中就有不少假髮、金條和變裝自拍照，還有「人頭照」被當畫像，分析認為這對打擊普里格津的「英雄形象」有所幫助。